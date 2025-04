Žiniasklaidos pirmieji puslapiai kritikuoja JAV taikos planą: Trumpui rūpi tik susitarimas su Putinu

Po to D. Trumpas apkaltino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį savo pozicija bereikalingai prailginant karą su Rusija. V. Zelenskio atsisakymas pripažinti Krymo aneksiją yra „labai žalingas taikos deryboms“, rašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“. Dėl tokių kurstytojiškų pareiškimų esą yra taip sunku baigti karą. Kiek vėliau jis, be to, pareiškė manąs, kad pasiekė susitarimą su Rusija. Tačiau dar esą reikalingas susitarimas su V. Zelenskiu.