Publikacijos autoriai atkreipia dėmesį į tai, kad V. Zelenskis pažymėjo, jog, prasidėjus Rusijos invazijai, Ukraina pademonstravo stiprybę ir atkaklumą, ir paragino ukrainiečius dar labiau stengtis dėl pergalės, o V. Putinas pasistengė apskritai nekalbėti apie karą: nieko nežinantis Rusijos prezidento naujametinės kalbos klausytojas galėtų nė nepagalvoti, kad Rusija čia pat už savo sienų kariauja tokio masto karą, kokio Europoje nebuvo nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.

Keturių minučių trukmės kalboje, iš visko sprendžiant, turėjusioje pasiųsti Rusijos žmonėms nusiraminimo žinutę, V. Putinas tiktai prabėgomis užsiminė apie rusų karius ir pavadino juos šalies didvyriais, besikaunančiais kovų už tiesą ir teisingumą priešakyje, – nei Ukrainos, nei Vakarų V. Putinas nė nepaminėjo.

Tradicinis naujametinio V. Putino kreipimosi formatas (kalba buvo pasakyta naktinio Kremliaus vaizdo fone), turėjęs tapti ženklu, kad gyvenimas sugrįžo į įprastas vėžias, akivaizdžiai skyrėsi nuo pernai naujametinę naktį kuriamos nuotaikos. Tada V. Putinas, apimtas įsiūčio, nusiteikęs iššūkiams ir patyręs pažeminimą dėl Rusijos atsitraukimo Ukrainos šiaurės rytuose, koneveikė Vakarus už neva cinišką Ukrainos išnaudojimą.

Visgi dabar, anot „The New York Times“ straipsnio autorių, V. Putinas, atrodo, jaučiasi kur kas labiau pasitikintis savimi: trumputė jo kalba atskleidė užtikrintumą Rusijos pajėgumu tęsti karą, iš esmės nesutrikdant eilinių žmonių gyvenimo. Prielaida tokiam užtikrintumui veikiausiai tapo nesėkmingas Ukrainos kontrpuolimas ir menkstantis palaikymas Vakaruose.

V. Putinas neužsiminė apie dešimtis tūkstančių Rusijos piliečių, pernai žuvusių kruvinuose mūšiuose dėl Bachmuto, Avdijivkos ir kt. Jis apsiribojo aliuzija į sau būdingą naratyvą apie egzistencinį Rusijos ir Vakarų konfliktą. „Nėra tokios jėgos, kuri galėtų mus suskaidyti, priversti pamiršti protėvių atminimą ir tikėjimą, sustabdyti mūsų augimą“, – pareiškė jis.

„The New York Times“ publikacijoje pabrėžiama, kad V. Zelenskio ir V. Putino kalbos nuskambėjo Rusijai intensyviai vykdant antskrydžius Ukrainoje, pasibaigus aktyvių abiejų pusių atakų sausumoje, jūroje ir ore savaitei. Visa tai rodo, kad karas nesiliauja.

Ukrainians are stronger than cold and darkness.

Ukrainians are stronger than fear.

Ukrainians are stronger than terror.

Ukrainians are stronger than evil.

Ukrainians are… pic.twitter.com/YfWOeNguUJ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2023