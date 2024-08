Žiniasklaida: Vakarai nenori Rusijos pralaimėjimo, todėl Ukraina atsidūrė beviltiškoje padėtyje

Nors Vakarai turi išteklių užbaigti šį karą Ukrainos sąlygomis, jiems akivaizdžiai trūksta valios laimėti. O V. Putinui pergalė dabar ranka pasiekiama, nesvarbu, kas kitais metais sėdės Baltuosiuose rūmuose, rašo „The New York Times“ knygos „Russia: Putin’s Playground: Empire, Revolution, and the New Tsar“ („Rusija: Putino žaidimų aikštelė: imperija, revoliucija ir naujasis caras“) autorė Anastasija Edel, skelbia UNIAN.