„SBU spaudos centras „BBC News“ patvirtino, kad dokumente, paskelbtame svetainėje „Strana.ua“, figūruoja tos pačios pavardės kaip ir sąraše, paimtame per specialiąją operaciją“, – sakoma pranešime, kuris trečiadienį buvo paskelbtas BBC svetainėje.

„Strana.ua“ birželio 5 dieną paskelbtame sąraše, be kitų, figūruoja interneto leidinio „Ukrajinska pravda“ vadovė Olena Prytula, televizijos ATR generalinis direktorius Aideras Muždabajevas, radijo projekto „Radio Krym. Realii“ vadovas Volodymyras Prytula, svetainės ZN.UA vyriausioji redaktorė Julija Mostova ir jos pirmasis pavaduotojas Serhijus Rachmaninas, LB.ua redaktorė Sonia Koškina, žiniasklaidos holdingo „Media Grupa Ukrajina“ generalinis prodiuseris Oleksijus Mustafinas, Odesos portalo „Dumskaja“ vyriausiasis redaktorius Olehas Konstantinovas.

Sąraše taip pat yra žurnalistai ir televizijos laidų vedėjai Matvejus Hanapolskis, Jevgenijus Kiseliovas, Romanas Skrypinas, Romanas Čaika, Tetjana Danylenko, Pavelas Kazarinas, rašytojai Jurijus Andrukovyčius, Jurijus Vynyčukas, Oleksandras Volodarskis, Larysa Nicoi, Otaras Dovženka, Janas Valetovas, žurnalistai ir visuomenės veikėjai Denisas Kazanskis, Osmanas Pašajevas, Dmytro Riznyčenka, Karlas Volochas, istorikai ir publicistai Danyla Janevskis ir Andrijus Plachoninas.

Birželio 5 dieną SBU pradėjo baudžiamąjį procesą dėl ikiteisminio tyrimo duomenų paskelbimo, susijusį su potencialių teroro aktų Ukrainos teritorijoje aukų vardų paskelbimu žiniasklaidoje.

„Publikacijoje nurodytos Ukrainos ir užsienio valstybių piliečių, kuriuos planuota fiziškai sunaikinti per teroro aktus mūsų šalies teritorijoje, pavardės. Atitinkamų duomenų jokiems asmenims, įskaitant minėtos interneto leidinio publikacijos autorių, ... ikiteisminio tyrimo institucija ir proceso vadovas neteikė“, – nurodė specialioji tarnyba.

SBU atstovė Olena Hitlianska naujienų agentūrai „Interfax“ antradienį sakė, kad SBU „niekam nieko neperdavė“, o minimas „sąrašas yra tyrimo paslaptis“.

Birželio 1 dieną Ukrainos generalinis prokuroras Jurijus Lucenka pareiškė, kad tirdami pasikėsinimą į žurnalistą A. Babčenką tyrėjai teisėtai surengė jo nužudymo imitaciją ir tai sudarė sąlygas gauti svarbių įrodymų apie sulaikyto organizatoriaus ryšius su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, taip pat – tikslesnės informacijos apie numanomus tikslus.

„Dėl šios operatyvinės kombinacijos tyrėjai gavo 47(!) žmonių, kurie galėjo būti kitos teroristų aukos, sąrašą. Tai daugiausia žinomi ukrainiečių ir buvę rusų žurnalistai ... Jie informuoti apie pavojų, organizuojama jų apsauga“, – savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ parašė J. Lucenka.

Vėliau generalinis prokuroras radijui „Radio NV“ sakė, kad į sąrašą įtrauktų žmonių susitikime su ukrainiečių teisėsaugininkais dalyvavo 17 žmonių, kuriems buvo pasiūlyta paprašyti apsaugos. Visus dalyvius SBU vadovas supažindino su ta informacijos dalimi, kuri būtina norint suprasti pavojaus laipsnį, pavojaus šaltinius, tai, kaip buvo gauta ši informacija.

„Po to šie 17 asmenų nuėjo dirbti su tyrėjais, kurie turi gauti jų oficialius pareiškimus dėl apsaugos skyrimo. O kas to nenori – tai to žmogaus teisė“, – pridūrė generalinis prokuroras.

Jis pažymėjo, kad visi 17 asmenų pasirašė sutikimą neskelbti sužinotos informacijos.

Gegužės 29-osios vakarą pasirodė informacija apie A. Babčenkos nužudymą. Tačiau kitą dieną SBU vadovas Vasylis Hrycakas pareiškė, kad tai buvo ukrainiečių teisėsaugininkų specialiosios operacijos dalis siekiant užkirsti kelią pasikėsinimui į žurnalistą.

SBU vadovas pranešė, kad gegužės 30 dieną Kijeve buvo sulaikytas A. Babčenkos „nužudymo“ organizatorius – bendros ukrainiečių ir vokiečių įmonės „Schmeisser“ vykdomasis direktorius, Ukrainos pilietis Borisas Hermanas, užverbuotas Rusijos specialiųjų pajėgų. Teigiama, kad nusikaltimo organizatorius rusų specialiųjų tarnybų užsakymu rengė iš viso 30 žmonių pašalinimą Ukrainoje.