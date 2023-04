Kaip rašo „Financial Times“, remdamasi savo šaltiniais, tai svarbu dėl kelių priežasčių: amunicijos trūkumas gali leisti Rusijai pradėti didžiulius bombardavimus. Be to, siekiama pasiruošti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimui.

Leidinys pažymėjo, kad informacija apie oro gynybos amunicijos, ypač sovietų gamybos, išeikvojimą pasirodė nutekintoje slaptoje Pentagono medžiagoje.

Jei trumpojo nuotolio oro gynybos amunicija baigsis, pasekmės bus blogos. Būtent dėl šios priežasties pagrindinė būsimo Ramšteino grupės susitikimo tema bus oro gynyba, o ne tankai, artilerija ar modernūs naikintuvai.

Leidinio šaltinio teigimu, kaip tik neseniai naikintuvų MiG-29 perkėlimą į Ukrainą pirmiausia padiktavo noras sustiprinti oro gynybą.

Kaip pažymi leidinys, Vakarų partneriai baiminasi, kad be gerai parengtos oro gynybos ilgai planuotas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimas prieš Rusijos pajėgas gali žlugti.

Tačiau ne visi Europos lyderiai į situaciją žiūri niūriai. „Nematome jokio pavojaus, kad Ukraina praras pranašumą ore“, – sakė vienas iš jų.