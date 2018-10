Tokiu pranešimu laikraštis, per kurį turkų saugumo pareigūnai nutekino daug informacijos apie šią bylą, padidino spaudimą Saudo Arabijai paaiškinti, kas nutiko J. Khashoggi.

Be to, šeštadienį, per 60-ąjį žurnalisto gimtadienį, Ankaros diplomatijos vadovas pakartojo raginimą Saudo Arabijai atverti savo konsulatą kratai.

J. Khashoggi, kritikavęs Saudo Arabijos kronprincą Mohammedą bin Salmaną ir bendradarbiavęs su JAV dienraščiu „The Washington Post“, dingo spalio 2-ąją, nuvykęs į karalystės konsulatą Stambule atsiimti jo vestuvėms reikalingų dokumentų. Turkijos pareigūnai kaltina Rijadą nužudžius jį toje diplomatinėje atstovybėje.

Rijadas iki šiol tokius teiginius vadino nepagrįstais ir tikino, kad J. Khashoggi saugiai išvyko iš konsulato.

J. Khashoggi dingimas sukėlė spaudimą ir JAV prezidentui Donaldui Trumpui, palaikiusiam glaudžius ryšius su Saudo Arabija. Šeštadienį D. Trumpas išreiškė susirūpinimą žurnalisto dingimu ir atsakymų nebuvimu.

Turkų pareigūnai minėtą garso įrašą esą surado J. Khashoggi telefone „iPhone“ ir „iCloud“ paskyroje, rašė „Sabah“. Prieš eidamas į konsulatą žurnalistas savo telefonus atidavęs sužadėtinei.

Europa reikalauja patikimo tyrimo

Didžioji Britanija, Prancūzija ir Vokietija sekmadienį pareikalavo „pasiaiškinti“ ir atlikti patikimą tyrimą dėl Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi dingimo per apsilankymą šios šalies konsulate Stambule.

Išplatintame pareiškime Britanijos užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas, jo kolega iš Prancūzijos Jeanas-Yves'as Le Drianas ir Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko Maasas paragino patraukti atsakomybėn už šio Rijado kritiko dingimą atsakingus asmenis.

59 metų J. Khashoggi, pastaruoju metu rašęs straipsnius JAV dienraščiui „The Washington Post“, dingo spalio 2 dieną, kai užėjo į Saudo Arabijos konsulatą Stambule atsiimti santuokai reikalingo oficialaus dokumento. Nuo tada apie jį neturima jokių žinių.

„Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos svarbūs prioritetai yra ginti kalbos ir žiniasklaidos laisvę bei užtikrinti žurnalistų saugumą“, – diplomatijos vadovų žodžius citavo Užsienio reikalų ministerija Londone.

„Atsižvelgiant į tai, turi būti pasiaiškinta dėl Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi dingimo“, – sakoma pareiškime.

Jame pažymima, jog visos trys šalys vertina šį klausimą „itin rimtai“.

„Turi būti atliktas patikimas tyrimas siekiant nustatyti, kas iš tiesų atsitiko, ir prireikus nustatyti Jamalo Khashoggi dingimo kaltininkus bei užtikrinti, kad jie būtų patraukti atsakomybėn“, – nurodė URM vadovai.

Pasak jų, nors bendras Rijado ir Ankaros pradedamas bendras tyrimas yra sveikintinas, Saudo Arabijos vyriausybė turi pateikti „visišką ir išsamų atsakymą“. Jie pabrėžė, kad tokia žinia buvo nusiųsta „tiesiogiai“ Rijadui.

Turkijos pareigūnai mano, kad žurnalistas buvo nužudytas Saudo Arabijos atstovybėje, o žiniasklaidai buvo nutekinta šiurpių pareiškimų, kad J. Khashoggi prieš nužudant galbūt buvo kankinamas, o jo kūnas - supjaustytas.

Saudo Arabija sekmadienį perspėja, kad atsakytų į bet kokias su J. Khashoggi dingimu siejamas sankcijas šiai nafta turtingai karalystei. Tačiau didėjant investuotojų nuogąstavimams Rijado vertybinių popierių biržos indeksai reikšmingai nusmuko.

Daugybė Vakarų bendrovių, įskaitant technologijų milžines ir stambias žiniasklaidos priemones, pradėjo atsiriboti nuo šios Persijos įlankos valstybės. Dėl to gali