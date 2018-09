„Įsakymas bus dar vienas Trumpo administracijos atsakas į žvalgybos tarnybų išreikštus nuogąstavimus dėl to, kad Rusija bando kištis į 2018 metų rinkimus, padariusi tai ir prieš dvejus metus“, – rašė laikraštis. Jo šaltiniai pažymėjo, kad įsakymas bus viena iš daugelio užsienio kišimosi į JAV rinkimus atgrasymo priemonių. Pasak vieno šaltinio, tai bus „aiškus prezidento pareiškimas, kad su tokiais veiksmais jis nesitaikstys ir už juos baus“. D. Trumpas įsakymą planuoja pasirašyti trečiadienį, tačiau dėl aktyvaus pasirengimo artėjančiam uraganui „Florence“ pasirašymas gali būti atidėtas, sakė šaltiniai. Jie taip pat išreiškė nerimą, jog įsakymas gali būti suformuluotas taip, kad administracija turės didelę veiksmų laisvę dėl jo interpretavimo ir sankcijų griežtumo, pažymėjo laikraštis. Projekte esą nurodoma, kad už užsienio kišimosi faktų nustatymą bus atsakingos kelios amerikiečių žinybos, įskaitant JAV nacionalinės žvalgybos direktoriaus aparatą. Tarp dalykų, kurie projekte vertinami kaip kišimasis į rinkimus, minimi bandymai viešinti per programišių atakas pavogtą politinę informaciją ir bandymai skleisti propagandą socialiniuose tinkluose, sakė šaltiniai. Į kišimosi apibrėžimą taip pat gali įeiti bandymai įsilaužti į rinkimų infrastruktūrą. Teigiama, kad įsakymas buvo parengtas siekiant neleisti priimti griežtesnių, JAV Kongreso siūlomų įstatymų dėl kišimosi į rinkimus. JAV vidurio kadencijos rinkimai turi įvykti 2018 metų lapkritį.

