Žiniasklaida: Trumpas nori apriboti įvažiavimą į JAV 43 šalių piliečiams

Tai laikraščiui „The New York Times“ pranešė su šiomis diskusijomis susipažinę JAV pareigūnai, skelbia unian.net ir „RBC Ukraine“.

Pasak „The New York Times“, „raudonosios“ kategorijos šalių piliečiai apskritai negalės atvykti į JAV. „Oranžinių“ šalių piliečių kelionės bus ribojamos, bet ne uždraustos. Šiuo atveju būtų leista atvykti verslo keliautojams, bet ne asmenims, keliaujantiems imigracijos ar turizmo tikslais. Be to, šiame sąraše esančių šalių piliečių prieš gaunant vizą lauktų privalomi asmeniniai pokalbiai.