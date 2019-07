Ketvirtadienį W. Rossas, kurio departamentui priklauso surašymus atliekantis biuras, stovėdamas šalia D. Trumpo paskelbė nutraukęs pastangas įrašyti pilietybės klausimą, Aukščiausiajam Teismui praėjusį mėnesį iš esmės neleidus to padaryti.

Remdamasi įvairiais anoniminiais šaltiniais, „NBC News“ pranešė, jog D. Trumpas padėjėjams ir sąjungininkams pasakė svarstantis, ar atleisti W. Rossą „jau šią vasarą“.

Prekybos departamento atstovas pirmadienį sakė, kad W. Rossas yra savo poste ir prižiūri atsaką į uraganą „Barry“. Be to, dar penktadienį sekretorius lydėjo D. Trumpą per rinkimų kampanijos renginius.

„Jis atvedė Prekybos departamentą į naują erą, kai vadovaujant prezidentui ėmėme geriau palaikyti Amerikos verslą (saugodami jį) nuo neteisingų prekybos praktikų ir pagaliau sustiprinome savo nacionalinį ir ekonominį saugumą“, – sakoma naujienų agentūrai AFP atsiųstame atstovo elektroniniame laiške.

Gyventojų surašymo byla daugelio buvo laikoma skaudžia nesėkme W. Rossui.

Federaliniai teisėjai nusprendė, jog jis neteisingai tvirtino, kad klausimą dėl pilietybės Teisingumo departamento prašymu nori įtraukti siekdamas vykdyti 1965 metų Balsavimo teisių aktą.

Oponentai šias pastangas vadino bandymu pakreipti jėgų pasiskirstymą Kongrese respublikonų naudai, atgrasant spalvotuosius dalyvauti gyventojų surašyme. Surašymai atliekami kas 10 metų, jų duomenys naudojami nusprendžiant dėl valstijų atstovų skaičiaus.

W. Rossas, kuris iš pradžių buvo svarbi D. Trumpo agresyvios prekybos politikos figūra, pastaraisiais mėnesiais neturėjo pastebimo vaidmens itin svarbiose derybose su Kinija.

Dirbdamas D. Trumpo administracijoje W. Rossas patyrė ir kitų viešai nuskambėjusių nesėkmių. Vyriausybės etikos biuras atsisakė patvirtinti W. Rosso finansų deklaracijas, jam neišpardavus tam tikro turto, kaip buvo žadėta.

D. Trumpo administracijoje darbuotojų kaita yra rekordiškai didelė. Šiuo metu keturiems departamentams vadovauja laikini vadovai.

JAV darbo sekretorius Alexas Acosta penktadienį paskelbė atsistatydinantis kilus pasipiktinimui dėl prieš dešimtmetį jo suderėto slapto susitarimo dėl švelnesnės bausmės finansininkui Jeffrey Epsteinui, kaltinamam mergaičių lytiniu išnaudojimu.