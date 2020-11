Žiniasklaida: tarp Trumpo bendražygių – nejaukūs pokalbiai

Tačiau dienraščio „The New York Times“ duomenimis, vienas iš Baltųjų rūmų darbuotojų suabejojo CNN persakytais J. Kushnerio žodžiais. Pastarasis, esą, patarė D. Trumpui ieškoti teisinių apsigynimo priemonių, rašo „The Guardian“.

Apie J. Kushnerio duotą patarimą informavo ir naujienų svetainė „Axios“.

„Antras J. Kushneriui artimas šaltinis patvirtino, kad jis nepatarė D. Trumpui pasiduoti“, – rašoma svetainės publikacijoje.

Ir „Axios“, ir CNN rašė apie tai, kad D. Trumpas nusiteikęs tęsti kovą kampanijos stiliumi ir mąsto apie galimą balsų perskaičiavimą bei teisinius procesus.

„D. Trumpo komanda pasirengusi informuoti apie svarbiausiose valstijose dirbsiančias specialiąsias perskaičiavimo komandas, be to, planuojama surengti keletą bylinėjimosi klausimui skirtų akcijų“, – rašė „Axios“ sekmadienį vakare.

Atrodo, kad nė vienas patarimas beveik nepaveikė D. Trumpo: socialiniame tinkle „Twitter“ jis ir toliau švaistosi melagingais ir nepagrįstais pareiškimais apie per rinkimus įvykusius pažeidimus, be to, dar nepaskambino Joe Bidenui ir nepripažino savo pralaimėjimo, kaip reikalauja nuo seno JAV politikoje gyvuojanti tradicija.

Neatrodo, kad prezidento vyresnieji sūnūs – Ericas ir Donaldas jaunesnysis – būtų patarę jam pasiduoti.

Apie užkulisiuose vykusius pokalbius buvo rašyta ir „The New York Times“, ir „Axios“.

Baltuosiuose rūmuose dirbantys patarėjai ir kitas personalas šeštadienį susirinko D. Trumpo kampanijos štabe, informavo „The New York Times“. Kampanijos organizatoriams paaiškinus, kad jokiomis teisinėmis strategijomis veikiausiai nepavyks pakeisti rinkimų rezultatų, J. Kushneris, esą, paprašė išaiškinti tai D. Trumpui.

Paklaustas, ar taip pat norėtų dalyvauti tame pokalbyje, J. Kushneris, kaip teigiama, atsakė, kad dalyvautų tik vėlesnėse diskusijose.

Remiantis „Axios“ pateikta informacija, tarp D. Trumpo bendražygių įvyko gana nejaukūs pokalbiai, bet daugelis pripažino, kad rinkimus laimėjo J. Bidenas.

Melanios Trump atstovė spaudai į „The Guardian“ prašymą pakomentuoti situaciją dar neatsakė.

JAV pirmoji ponia sekmadienį paragino sąžiningai paskaičiuoti rinkimų rezultatus ir pabrėžė, jog svarbu skaičiuoti tik „teisėtus balsavimo biuletenius“.

„Amerikos žmonės nusipelno sąžiningų rinkimų. Kiekvienas teisėtas, o ne neteisėtas biuletenis turi būti suskaičiuotas“, – tviteryje parašė dabartinio JAV prezidento žmona.

„Privalome ginti demokratiją visiškai skaidriai“, – pridūrė ji.

D. Trumpo asmeninis advokatas Rudy Giuliani primygtinai paragino imtis teisinių priemonių. CNN taip pat informavo, kad Baltųjų rūmų personalo vadovas Markas Meadowsas jau diskutavo apie tolesnius žingsnius su D. Trumpo teisininkų komanda.

Jokios komunikacijos tarp Baltųjų rūmų ir J. Bideno stovyklos kol kas nevyksta.

Kaip CNN nurodė J. Bideno vyriausioji patarėja Symone Sanders, nors „nemažai respublikonų iš Kapitolijaus kalvos ir eina į kontaktą, nemanau, kad taip pat elgiasi bent vienas iš Baltųjų rūmų“.



Trumpo paskirta valdininkė atsisako pasirašyti oficialųjį dokumentą

Viena iš kliūčių, trukdančių sklandžiam JAV valdžios perėjimui nuo Donaldo Trumpo prie Joe Bideno, gali tapti Emily Murphy – menkai žinoma D. Trumpo paskirta valdininkė, kuriai patikėtas Bendrųjų paslaugų administracijos vadovės postas, rašo „The Washington Post“.

E. Murphy „atsisako pasirašyti oficialųjį dokumentą, kuriuo būtų leidžiama J. Bideno pereinamojo laikotarpio komandai jau šią savaitę pradėti darbus“, rašo dienraštis ir akcentuoja, kad jos darbas „pasirašinėti popierius, virstančius milijonais dolerių“, bei užtikrinti sklandų mokesčių mokėtojų finansuojamą prezidento rinkimų nugalėtojo pereinamojo laikotarpio komandos darbą.

Apie šią kompetenciją viešumoje kalbama nedaug, įprastai perdavimas vyksta sklandžiai vos tik išrenkamas naujas prezidentas. Konkrečiai kalbama apie federalinės valdžios laišką, kuriuo oficialiai pripažįstamas rinkimų nugalėtojas.

„The Washington Post“ išsiaiškino, kad, praėjus beveik 36 valandoms po oficialios J. Bideno pergalės, E. Murphy minėtojo laiško vis dar neparengusi, o „Trumpo administracija, reaguodama į prezidento nenorą pripažinti rinkimų rezultatus, kol kas planų parengti reikiamus dokumentus neturi“.

Šis atsisakymas – pirmasis toks delsimas šiuolaikinėje Amerikos istorijoje po 2000 metų incidento, kai kilo skandalas dėl Floridos balsų perskaičiavimo.

„Kadangi Joe Bidenas oficialiai pripažįstamas prezidento rinkimų nugalėtoju, nekantriai laukiame, kol Bendrųjų paslaugų administracija pagaliau patvirtins, kad Joe Bidenas išrinktas į prezidento, o Kamala Harris – į viceprezidento postą. Amerikos nacionalinio saugumo ir ekonomikos interesai priklauso nuo to, kaip aiškiai ir operatyviai federalinė valdžia išreikš pagarbą Amerikos žmonių valiai ir įsitrauks į sklandų bei taikų valdžios perdavimo procesą“, – susiklosčiusią situaciją „The Washington Post“ pakomentavo J. Bideno atstovas spaudai.

J. Bidenas pradeda valdžios perėmimo procesą

Išrinktasis JAV prezidentas J. Bidenas sekmadienį žengė pirmuosius žingsnius, pradėdamas pasirengimą po 73 dienų perimti šalies vairą, D. Trumpui vis dar atsisakant pripažinti pralaimėjimą ir toliau bandant sėti abejones rinkimų rezultatais.

Plūstant pasaulio lyderių sveikinimams demokratui, o jo šalininkams bandant atsigauti po visą naktį trukusio audringo pergalės šventimo, J. Bidenas ir išrinktoji viceprezidentė Kamala Harris pranešė pirmadienį Vilmingtono mieste Delavere drauge susitiksiantys su savo patariamąja ekspertų grupe kovai su koronavirusu.

Po šio susitikimo J. Bidenas pateiks komentarų apie COVID-19 ir ekonomikos atkūrimą.

J. Bidenas ir K. Harris taip pat pristatys valdžios perėmimo komandos tinklalapį BuildBackBetter.com ir socialinio tinklo „Twitter“ paskyrą @Transition46.

Tuo metu D. Trumpas žaidė golfą savo klube netoli Vašingtono. Šiame klube jis buvo ir šeštadienį, kai buvo paskelbta, kad J. Bidenas užsitikrino pakankamai Rinkikų kolegijos narių balsų pergalei pasiekti.

„Nuo kada šališka žiniasklaida sprendžia, kas bus mūsų kitas prezidentas?“ – skundėsi D. Trumpas sekmadienį tviteryje paskelbtoje žinutėje.

D. Trumpas, kurio pirmadienio darbotvarkėje nenumatyta jokių viešų renginių, planuoja šią savaitę pradėti teisinę kovą ir pateikti virtinę skundų, nurodė jo advokatas Rudy Giuliani. Anot advokato, D. Trumpo komanda turi „daugybę sukčiavimo įrodymų“.

Tačiau buvęs valstybės vadovas George'as W. Bushas pareiškė, kad „rezultatai yra aiškūs“, ir pridūrė paskambinęs išrinktajam prezidentui J. Bidenui ir K. Harris pasveikinti juos su pergale.

Eksprezidentas išplatintame pareiškime pažymėjo, jog „Amerikos žmonės gali būti tikri, kad šie rinkimai buvo neabejotinai sąžiningi“.

„Turime susitelkti savo šeimų ir kaimynų, savo šalies ir jos ateities labui“, – sakė jis.

J. Bideno valdžios perėmimo komandos tinklalapyje įvardijami keturi prioritetai: COVID-19, ekonomikos atkūrimas, rasinis teisingumas ir klimato kaita.

„Formuojama komanda nuo Pirmosios dienos imsis spręsti šiuos iššūkius“, – rašoma tinklalapyje, turint omenyje 2021 metų sausio 20-ąją, kai J. Bidenas bus prisaikdintas 46-uoju JAV prezidentu.

J. Bidenas, kuriam lapkričio 20 dieną sukaks 78 metai, yra vyriausias asmuo, kada nors išrinktas JAV prezidentu.

Kalifornijos senatorė 56 metų K. Harris pateks į istoriją kaip pirmoji moteris ir pirmasis juodaodis bei iš Pietų Azijos kilęs asmuo, išrinktas į JAV viceprezidento postą.

J. Bidenas ketina pirmadienį pristatyti savo darbo grupę kovai su koronaviruso pandemija, kuri Jungtinėse Valstijose jau pareikalavo per 237 tūkst. gyvybių.

Išrinktasis prezidentas taip pat jau paskelbė planuojantis vėl prisijungti prie Paryžiaus klimato susitarimo. Be to, pranešta, kad savo pirmąją darbo prezidento poste dieną J. Bidenas taip pat ketina paskelbti įsaką, kuriuo būtų atšauktas D. Trumpo įvestas draudimas atvykti į JAV daugelio musulmoniškų šalių piliečiams.

J. Bidenas žada suformuoti kabinetą, kuris atspindėtų šalies įvairovę. Visgi jam gali būti sudėtinga užsitikrinti pritarimą progresyvesnių kandidatų paskyrimui, jeigu respublikonams pavyks išlaikyti Senato kontrolę, o tai paaiškės sausį, po antrojo balsavimo turo Džordžijoje.

„Susitaikyti su tuo, kas neišvengiama“

J. Bidenas, kuris yra tik antras po Johno F. Kennedy į prezidento postą išrinktas katalikas, sekmadienį ryte dalyvavo pamaldose bažnyčioje netoli savo namų Vilmingtone.

Jis taip aplankė savo sūnaus Beau, kuris 2015-aisiais mirė nuo smegenų vėžio, taip pat pirmosios žmonos ir dukters, žuvusių per automobilio avariją 1972 metais, kapus.

Tuo metu D. Trumpo rinkimų štabas imasi teisinių žingsnių užginčyti balsavimo rezultatus keliose valstijose, nors nepaaiškėjo jokių faktų, kad būta didesnio masto pažeidimų, galėjusių paveikti rezultatus.

R. Giuliani televizijos „Fox News“ laidai „Sunday Morning Futures“ sakė, kad D. Trumpo komanda pirmadienį Pensilvanijoje apskųs teismui pareigūnus „dėl pilietinių teisių pažeidimo, nesąžiningų rinkimų organizavimo ir valstijos rinkimų įstatymų pažeidimų“.

„Pirmasis ieškinys bus Pensilvanijoje, antrasis – Mičigane arba Džordžijoje, o per savaitę turėtume pateikti juos visus“, – sakė D. Trumpo advokatas.

J. Bideno aukšto rango patarėja Symone Sanders sekmadienį televizijos CNN laidoje „State of the Union“ pareiškė, kad D. Trumpo komandos teisiniai skundai yra „jokio pagrindo neturinti teisinė strategija“.

Demokratų kandidatas surinko beveik 74,6 mln. amerikiečių balsų ir užsitikrino 279 Rinkikų kolegijos narių balsus, o D. Trumpas – 70,4 mln. balsų ir 214 rinkikų balsų.

J. Bidenas taip pat pirmauja Arizonoje, deleguojančioje 11 rinkikų, ir Džordžijoje, turinčioje 16 rinkikų. Jei laimės abiejose valstijose, J. Bidenas bus užsitikrinęs 306 Rinkikų kolegijos narių balsus – tiek pat, kiek 2016-aisiais turėjo D. Trumpas, įveikęs Hillary Clinton.

Tik du respublikonų senatoriai – Mittas Romney ir Lisa Murkowski – pasveikino J. Bideną su pergale.

Atstovų Rūmų narys demokratas Jamesas Clyburnas iš Pietų Karolinos sakė, kad Respublikonų partijai tenka atsakomybė įtikinti D. Trumpą, kad metas pripažinti pralaimėjimą.

M. Romney, per D. Trumpo apkaltos teismą balsavęs už tai, kad jis būtų pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo valdžia, sakė, kad prezidentas galiausiai „susitaikys su tuo, kas neišvengiama“.

Jutos senatorius pridūrė, jog „norėtų, kad pasaulis matytų oresnį pasitraukimą, tačiau tokia jau šio žmogaus natūra“.

„Nepasiduokite, pone prezidente"

D. Trumpo sąjungininkas senatorius Lindsey Grahamas iš Pietų Karolinos sakė, kad 74 metų prezidentas turi tęsti kovą.

„Dirbsime su J. Bidenu, jeigu jis laimės, bet D. Trumpas nepralaimėjo, – sakė L. Grahamas televizijai „Fox News“. – Nepasiduokite, pone prezidente. Kovokite iš visų jėgų.“

Šeštadienį sakydamas pergalės kalbą J. Bidenas pažadėjo suvienyti smarkiai susiskaldžiusią šalį. Jis pripažino esant nesutarimų su D. Trumpo rėmėjais, bet kalbėdamas apie juos pareiškė: „Jie nėra mūsų priešai. Jie yra amerikiečiai.“

„Suteikime vieni kitiems šansą“, – kalbėjo J. Bidenas.

„Tegul šios niūrios demonizavimo eros Amerikoje pabaiga prasideda čia ir dabar“, – pabrėžė jis.

Finansų rinkos palankiai įvertino J. Bideno pergalę. Akcijų kursai Tokijo ir Honkongo biržose pirmadienį patraukė aukštyn, kaip ir JAV ateities sandorių kainos Volstryte sekmadienio vakarą.

Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir kitų Europos šalių lyderiai, taip pat Australijos, Kanados, Indijos, Indonezijos, Izraelio, Japonijos ir Pietų Korėjos vadovai pasveikino J. Bideną laimėjus rinkimus.

Vis dėlto keli lyderiai, palaikę šiltus santykius su D. Trumpo administracija, kol kas nepasveikino išrinktojo prezidento. Tarp jų yra Brazilijos prezidentas populistas Jairas Bolsonaro, Meksikos vadovas Andresas Manuelis Lopezas Obradoras, Kinijos vadovas Xi Jinpingas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

„Palauksime, kol bus išspręsti visi teisiniai klausimai. Nenorime pasielgti neapgalvotai. Nenorime veikti lengvabūdiškai ir norime gerbti žmonių apsisprendimą bei teises“, – žurnalistams sakė A. M. Lopezas.