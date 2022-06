Žiniasklaida: Švedija gali nemokamai perduoti Čekijai anksčiau išnuomotus naikintuvus „Gripen“

Tai trečiadienį pranešė laikraštis „Mladá fronta DNES“, remdamasis Švedijos ambasadoriumi Čekijoje Fredriku Jörgensenu.

Be to, Švedija siūlo Čekijai pirkti naujausios E modifikacijos naikintuvų „Gripen“. Švediškos karinės technikos gamintoja kompanija „Saab“ nedelsdama imtųsi užsakymo, jei jį gautų iš Prahos, ir lėktuvai Čekijai būtų pristatyti per maksimaliai trumpą laiką.

Čekijos karinės oro pajėgos naudoja 12 vienviečių C modifikacijos naikintuvų „Gripen“ ir du dviviečius D modifikacijos lėktuvus. Jie buvo išsinuomoti iš Švedijos 2015 metais. Nuomos terminas baigiasi 2027 metais.

Pasak laikraščio, Čekijos vyriausybė svarsto galimybę įsigyti JAV naikintuvų „F-35“, kurie gali pakeisti švediškus orlaivius.