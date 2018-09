Britų pareigūnai paskelbė Europos arešto orderį Aleksandrui Petrovui ir Ruslanui Boširovui, dviem įtariamiems Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU pareigūnams. Jie kaltinami panaudojus nervus paralyžiuojančią medžiagą „Novičiok“ per šių metų kovą Anglijos pietiniame Solsberio mieste įvykdytą pasikėsinimą nužudyti buvusį tos pačios tarnybos pulkininką Sergejų Skripalį ir jo dukterį Juliją. Londonas mano, kad už šią ataką yra atsakingas Kremlius. „The Daily Telegraph“, cituodamas neįvardytą saugumo šaltinį, pranešė, jog tie du vyrai apsimetė verslininkais, kad Sankt Peterburge esančiame Britanijos konsulate gautų vizas. Konsulato pareigūnams jie esą sakė, kad dirba tarptautinės prekybos srityje, turėjo pasigaminę vizitinių kortelių bei pateikė savo banko sąskaitų išrašus, kad įrodytų turintys pakankamai lėšų ir gautų vizą. Policija pranešė, kad į Britaniją jiedu atvyko su rusiškais pasais, išduotais A. Petrovui ir R. Boširovui, tačiau beveik neabejojama, kad tai buvo slapyvardžiai. „The Daily Telegraph“ tvirtina, kad tikrieji kaltinamųjų vardai yra žinomi britų saugumo tarnyboms. „Novičiok“ paveikti Skripaliai ir jiems į pagalbą atskubėjęs policininkas liko gyvi, bet netikrą kvepalų buteliuką, kuriame buvo tos medžiagos likučių, po kelių savaičių buvo rado vienas vyras, gyvenantis netoli Solsberio esančiame Eimsberio miestelyje. Numanomus kvepalus jis atidavė savo draugei Dawn Sturgess; ši jais pasipurškusi apsinuodijo ir mirė. Britanijos vyriausybė pareiškė, kad galutinė atsakomybė už pasikėsinimą į Skripalius tenka Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, tačiau Maskva tai įnirtingai neigia. JAV, Prancūzijos, Vokietijos ir Kanados lyderiai ketvirtadienį paskelbė pareiškimą, kuriame išsakė paramą Londono parengtai ataskaitai, kurioje tvirtinama, kad už apnuodijimą atsakingi du GRU agentai. Keliomis valandomis vėliau per Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį, kur Britanija išdėstė savo tyrimo rezultatus, JAV ambasadorė Nikki Haley pareiškė, kad dėl to, kas nutiko Solsberyje, pasaulis turėtų „būti įbaugintas iki tirtėjimo“. Tuo tarpu Rusijos ambasadorius prie JT Vasilijus Nebenzia apkaltino Londoną skleidžiant „tuos pačius besikartojančius melus“ ir pristačius „nepagrįstą melagingą faktų kokteilį“. „Rusijos Federacija kategoriškai atmeta visus nepagrįstus kaltinimus dėl savo įsipainiojimo“ į Skripalių apnuodijimą, sakė jis. Po kovą įvykdytos atakos Britanija ir jos sąjungininkės išsiuntė dešimtis rusų diplomatus, o Maskva atsakė joms tuo pačiu. Tuo tarpu JAV kiek vėliau paskelbė Maskvai sankcijas dėl incidento Solsberyje. Vėlyvą ketvirtadienį savo kalboje Vašingtone Britanijos elektroninės žvalgybos agentūros GCHQ vadovas pareiškė, kad Rusijos grėsmė bus „atremta stipria tarptautine sąjungininkų partneryste“. Jie „gali panaudoti visus įrankius iš mūsų nacionalinio saugumo aparato. (Jie) pasirengę atmesti Kremliaus begėdišką pasiryžimą pakenkti tarptautinėmis taisyklėmis paremtai tvarkai“, sakė jis.

