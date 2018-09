„Užuot ramiai ir neskubriai gyvenęs izoliuotą gyvenimą tremtyje, buvęs Rusijos žvalgybos karininkas toliau rengė informacinius susitikimus su agentais Čekijoje ir Estijoje. Kaip paaiškėjo, pastaruoju metu jis veikė ir Ispanijoje“, – rašo laikraštis. Jau būdamas Didžiojoje Britanijoje, S. Skripalis vykdavo į Ispaniją, kur ir buvo anksčiau užverbuotas britų specialiųjų tarnybų. Ten jis susitikdavo su Ispanijos žvalgybos darbuotojais. „Šių susitikimų laikas ir pokalbių turinys būdavo įslaptinti“, – tvirtina „The New York Times“ šaltiniai. Anot laikraščio, 2012-aisiais S. Skripalis lankėsi Čekijoje, o 2016 metais – Taline, kur esą pateikė informacijos vietos žvalgybininkams apie Rusijos žvalgybos tarnybų veiklą. Jis, kaip teigiama straipsnyje, „tikriausiai pateikė informacijos, dėl kurios buvo išsiųsti su priedanga dirbę operatyviniai darbuotojai“. Visos jo išvykos buvo sankcionuotos britų žvalgybos tarnybos Mi-6, rašo „The New York Times“. Laikraštis nuodugniai aprašo šių metų kovą Anglijos pietiniame Solsberio mieste įvykdytą S. Skripalio ir jo dukters Julijos apnuodijimą kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ ir pažymi, kad atsakomybė už šį išpuolį tenka Rusijos specialiosioms tarnyboms. „Po apnuodijimo praėjo pusmetis, tačiau motyvai tebėra migloti. Ar tai buvo visiškai simbolinė ataka, ar visgi įspėjimas kitiems rusų agentams, kad jie liktų lojalūs savo tarnyboms? O galbūt ponas S. Skripalis darė kažką specifinio, kas supykdė jo buvusius kolegas?“ – klausiama straipsnyje.











