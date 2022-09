„Skaičius buvo kelis kartus taisytas, o galiausiai apsistota ties milijonu“, – savo pašnekovo žodžius cituoja leidinys.

Į tai, kad V. Putino pasirašytame įsake yra paslėptas punktas, daug kas dėmesį atkreipė trečiadienį. 7 punktas buvo pažymėtas žyma „Tarnybiniam naudojimui“.

Įsakymo variante, kuris paskelbtas Kremliaus interneto svetainėje, jis yra tiesiog praleistas, o toje versijoje, kuri pasirodė oficialaus normatyvinių aktų skelbimo svetainėje, nurodyta, kad šis punktas skirtas „tarnybiniam naudojimui“. Pasak Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo, prezidento dekreto dėl dalinės mobilizacijos slapta septintoji dalis yra susijusi su „mobilizuotųjų skaičiumi“.

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu trečiadienį tikino, kad bus mobilizuota 300 tūkst. rezervistų. Tačiau jau dabar aiškėja, kad šis skaičius gali būti žymiai didesnis.

D. Peskovas, trečiadienį kalbėdamas apie V. Putino įsaką taip pat tvirtino, neva mobilizuota bus 300 tūkst. Rusijos gyventojų.

„Novaja Gazeta Europa“ šaltinis nurodė, kad Gynybos ministerija prašė įslaptinti visą prezidento dekreto dėl mobilizacijos tekstą, tačiau tik septintoji dalis gavo žymą „Tarnybiniam naudojimui“.

Nepaisydama paskelbtos dalinės mobilizacijos, Rusija savo karą prieš Ukrainą ir toliau oficialiai laikys „specialiąja karine operacija“.

Mobilizacija šio apibrėžimo nekeičia, ketvirtadienį Maskvoje pareiškė Kremliaus atstovas D. Peskovas. Ankstesnę dieną šalies prezidentas V. Putinas kreipėsi į tautą ir teigė, kad į karo tarnybą bus šaukiama apie 300 tūkst. rezervistų.

Nors šalyje paskelbta tik dalinė mobilizacija, šios žinios pakurstė neramumus tarp rusų, nes rezervistų esama daugelyje šeimų. D. Peskovas „perdėtais“ pavadino pranešimus, kad šaukimo nurodymų galintys sulaukti vyrai skuba išvykti iš Rusijos ir išperka skrydžių bilietus į Turkiją ir kitas šalis.

D. Peskovas pridūrė, esą šalies įstatymai leidžia išdalinti šaukimus kai kuriems sulaikytiesiems per protestus. Trečiadienį per protesto akcijas prieš karą ir mobilizaciją visoje šalyje areštuota per 1 300 žmonių.

Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija ketvirtadienį pateikė savo vertinimą apie Rusijos prezidento V. Putino sprendimą skelbti dalinę mobilizaciją, praneša „Sky News“.

Kaip teigiama ministerijos kasdien skelbiamoje žvalgybos duomenų suvestinėje, Maskva „greičiausiai susidurs su logistiniais ir administraciniais iššūkiais, mėgindama surinkti 300 tūkst. personalo narių“.

Ministerijos teigimu, naujai pašaukti kariai „greičiausiai kelis mėnesius nebus veiksmingi karo lauke“, o Maskvos sprendimą skelbti mobilizaciją „iš esmės galima laikyti pripažinimu, kad Rusija išeikvojo savo kariauti Ukrainoje norinčių savanorių atsargas“.

Ministerija priduria, kad „net ir ši riboto masto mobilizacija bus labai nepopuliari tarp kai kurių rusų“.

Kyjivas trečiadienį pareiškė, kad jo sąjungininkai Vakaruose turėtų didinti karinę pagalbą Ukrainai ir dar labiau izoliuoti Rusiją, šios šalies prezidentui leidus suprasti, kad Maskva galėtų panaudoti branduolinį ginklą karo draskomoje kaimyninėje šalyje.

„Vienintelis tinkamas atsakas į karingus V. Putino grasinimus yra dvigubai didesnė parama Ukrainai. Daugiau sankcijų Rusijai. Daugiau ginklų Ukrainai. Daugiau solidarumo su ukrainiečiais. Daugiau iš Rusijos pasitraukiančio verslo. Daugiau ryžto patraukti Rusiją atsakomybėn“, – sakoma Ukrainos užsienio reikalų ministro Dmytro Kulebos pareiškime, paskelbtame socialiniuose tinkuose.

Įsakymas dėl dalinės karinės mobilizacijos ir siekis surengti referendumus dėl okupuotų Ukrainos teritorijų aneksijos rodo jo „desperaciją“ dėl Maskvos karinių nesėkmių Ukrainoje, trečiadienį pareiškė Europos Sajungos atstovas spaudai.

„Tai tik dar vienas įrodymas, kad Putino nedomina taika, kad jis suinteresuotas agresijos karo eskalavimu“, – sakė ES atstovas spaudai Peteris Stano.

„Tai taip pat yra dar vienas jo desperacijos ženklas, dėl to, kaip klostosi jo agresija prieš Ukrainą“, – pridūrė jis.