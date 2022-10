„Vice“ cituoja „Eurasia Group“ atstovą Ianą Bremmerį.

„Eurazijos grupės“ prenumeratoriams išsiųstame naujienlaiškyje Janas Bremmeris rašė, kad „Tesla“ vadovas E. Muskas jam pasakė, jog V. Putinas „pasirengęs derėtis“, bet tik tuo atveju, jei Krymas išliks rusiškas, jei Ukraina priims nuolatinio neutralumo formą ir Ukraina pripažins Luhansko, Donecko, Chersono ir Zaporožės sričių aneksiją“, – nurodo leidinys.

Be to, E. Muskas teigė, kad V. Putinas yra pasirengęs siekti savo tikslų „nesvarbu, kas nutiktų“, įskaitant net branduolinio smūgio galimybę, jei Ukrainos pajėgos įžengtų į Rusijos laikinai okupuotą Krymą. Todėl „Tesla“ įkūrėjas esą nusprendė „padaryti viską, kad išvengtų tokio rezultato“.

Pasak leidinio, Bremmeris taip pat teigė, kad Muskas atmetė Ukrainos prašymą aktyvuoti „Starlink“ Kryme.

There's a lot more wild stuff in the full @ianbremmer email: "musk also appeared concerned about more direct threats from putin. while he didn’t surface anything explicit with me, he did talk about russian cyber capabilities and russia’s potential to disrupt his satellites."