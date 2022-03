Dešimtmetį vadovaudamas Rusijos armijai S. Šoigu, kuris niekada nebuvo profesionaliu kariu, bet turi armijos generolo laipsnį, siekė modernizuoti ir sukurti profesionalias ginkluotąsias pajėgas, kurios turėtų efektyvios kovos mašinos ir užsienio politikos įrankio įvaizdį, rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ).

Kaip rašo įtakingas JAV leidinys, pergalės Kryme ir Sirijoje padėjo S. Šoigu ir kariuomenei atsidurti V. Putino Kremliaus galios struktūros centre. Maža to, dabar gynybos ministras kontroliuoja ir visų taip bijomas žvalgybos tarnybas, seniau buvusias pagrindinėmis prezidento (kuris ir pats buvęs šnipas) rėmėjomis.

Rusijos kariams nepavyko greitai užimti Ukrainos, tačiau tai parodė, kad S. Šoigu išgirti pakeitimai, iš tiesų, nesukūrė bauginančios kovinės galios. Prasta logistika, neparuošta strategija, prastai parengti kariai reiškia, kad bet kokia pergalė kainuos labai brangiai, ir bus labai sunku išlaikyti okupuotas teritorijas.

Rusijos kariuomenės ekspertai kaltina S. Šoigu palaikant net nerealistiškiausius V. Putino planus. Jis sutiko su prielaida, neva Ukrainos kariuomenė greitai pasiduos, susidūrusi su galingesne jėga, ir, kad rusų kariai bus sutikti kaip išgelbėtojai.

„Be V. Putino šie veiksmai užtraukia atsakomybę vienam konkrečiam žmogui – Sergejui Šoigu. Sutikdamas su šiomis prielaidomis ir operacijos tipu, jis galiausiai įstūmė Rusijos kariuomenę į prarają“, – sakė CNA nepelno siekiančios tyrimų ir analizės organizacijos, įsikūrusios Arlingtone, Virdžinijoje, Rusijos tyrimų programos direktorius Michaelas Kofmanas

Sunku nuspėti, kaip tai atsilieps S. Šoigu. Jo sutikimas vykdyti invaziją pademonstravo lojalumą V. Putino politiniams tikslams Europoje. Tačiau, nepavykus šiai operacijai, Kremliaus vadovas ieškos atpirkimo ožio, rašo WSJ.

„Viskas priklauso nuo to, kaip tai pasibaigs V. Putinui“, – sakė M. Kofmanas.

Pastaruoju metu cituojamas ir amerikietis karo tinklaraštininkas Jamesas Pacileo. Jis, remdamasis pareigūnų šaltiniais, užsiminė, kad V. Putinas bijo valstybės perversmo, kurį gali surengti S. Šoigu.

„Amerikos pareigūnai teigia, kad V. Putinas baiminasi, kad S. Šoigu mėgins įvykdyti perversmą. Didėjantis atstumas tarp žmonių ir pokalbiai už uždarų durų rodo, kad ruošiamas jį pakeisiantis asmuo“, – rašė žurnalistas.

Spėjama, kad siekiant apsisaugoti ir užkirsti kelią galimiems nepageidaujamiems pokyčiams, Rusijos Federacijos gynybos ministras net gali būti teisiamas už valstybės išdavystę.

„Tikėtina, kad S. Šoigu bus teisiamas už korupciją ir valstybės išdavystę“, – „Twitter“ rašė J. Pacileo.

BREAKING: US officials suggest Putin fears Sergey Shoygu will attempt coup next week. Growing distancing between the individuals and closed-doors conversations suggest a replacement is being architected.