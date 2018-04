Sąsiaurius perplaukęs laivas, anot naujienų agentūrų, – didžiulis desantinis laivas „Orsk“, įeinantis į Juodosios jūros laivynui priklausančios 197-osios desantinių laivų brigados sudėtį.

Minėtas laivas, kaip teigiama, plaukia Sirijos Tartuso uosto kryptimi. Tartuse veikia Rusijos karinėms jūrų pajėgoms pavaldi materialinių priemonių ir techninės įrangos bazė.

Reinforcement for Russia’s campaign continues amid rising international crisis in #Syria: #ВМФ Project1171 #ЧФ BSF Tapir class LST Orsk transits Med-bound Bosphorus en route to #Tartus carrying BTR80 APCs, Ural4320tanker,ambulance,KamAZ trucks & AirborneTroops VDV’s IVECO 4WDLynx pic.twitter.com/rmfsRRVxnJ

— Yörük Işık (@YorukIsik) 15 April 2018