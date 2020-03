Kovo 6 d. elektroninio laikraščio „Daily NK“ šaltinis Šiaurės Korėjos kariuomenėje pranešė, kad karo medicinos tarnyba šalies lyderiams išsiuntė ataskaitą, kurioje smulkiai aprašytas COVID-19 poveikis kareiviams, informuoja dailynk.com.

Ataskaitoje teigiama, kad sausio–vasario mėnesiais mirė 180 karių ir kad maždaug 3 700 kareivių šiuo metu yra karantine. Taip pat rašoma, jog mirę kareiviai daugiausia buvo dislokuoti pasienyje su Kinija – Šiaurės Piongano, Čagango, Riangango ir Šiaurės Hamgiongo provincijose.

Ataskaita buvo parengta po to, kai karinė vadovybė įsakė visas kariuomenės šakas aptarnaujančioms ligoninėms surinkti duomenis, kiek karių mirė nuo didelio karščiavimo, kurį sukėlė plaučių uždegimas, tuberkuliozė, astma ir peršalimas. Karinė vadovybė taip pat pareikalavo nurodyti karantine esančių kareivių skaičių.

Pranešama, jog ataskaita sukėlė šurmulį Šiaurės Korėjos kariuomenėje ir privertė vadus imtis įvairių priemonių, siekiant užkirsti kelią COVID-19 infekcijos plitimui, skelbia Pietų Korėjoje įsikūręs laikraštis „Daily NK“.

Per daug lavonų, kad būtų galima kremuoti

Viena iš kariuomenės įgyvendintų priemonių – „kruopšti lavonų dezinfekcija“. Tiesa, ji prieštarauja Šiaurės Korėjos vyriausybės įsakymui visose ligoninėse kremuoti visus mirusiuosius.„Kariuomenėje paprasčiausiai per daug lavonų, kad visus būtų galima kremuoti, be to, vadovai nenorėjo, jog ši informacija pasklistų už kariuomenės ribų“, – aiškino „Daily NK“ šaltinis.„Neteko girdėti, kad karo ligoninėse būtų kremuojami palaikai, – tęsė šaltinis. – Kariuomenės vadovybė tikriausiai mano, jog staiga duotas įsakymas kremuoti visus kūnus medicinos personalui sukeltų nemažą galvos skausmą.“Vadovai taip pat įsakė karo ligoninių darbuotojams kasdien dezinfekuoti karantinuotas zonas, kur hospitalizuoti sergantys kareiviai. Kalbama, kad karo ligoninių personalas dezinfekuoja patalpas purkšdamas „metilo alkoholį“ (metanolį).

Beje, įsakyta „atidžiai stebėti“ silpną imunitetą turinčius arba anksčiau sveikatos problemomis besiskundusius kareivius, teigė šaltinis.