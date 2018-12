Kim Jong Unas ir D. Trumpas birželio mėnesį susitiko Singapūre, kur pasirašė aptakiai suformuluotą dokumentą, kuriuo žadama siekti visiškos Korėjos pusiasalio denuklearizacijos, tačiau konkrečiai nenurodoma, kaip tai bus padaryta. Kaip pranešė CNN, Pchenjanas modernizavo Jongdžodongo raketų bazę kalnuotame centriniame Šiaurės Korėjos regione ir pastatė kitą objektą, kuris anksčiau viešai nebuvo identifikuotas. Ekspertai televizijai sakė, kad objekto vieta yra palanki dislokuoti Šiaurės Korėjos naujausias didelio nuotolio raketas, įskaitant raketas, galinčias nešti branduolines kovines galvutes. Pentagono pareiškime sakoma: „Labai atidžiai stebime Šiaurės Korėją, bet negalime aptarinėti žvalgybinės informacijos.“ D. Trumpas šeštadienį išreiškė viltį, kad 2019 metų pradžioje bus galima organizuoti antrą susitikimą su Kim Jong Unu. Susiję straipsniai: Šiaurės Korėja siunčia į Kiniją savo diplomatijos vadovą Pietų Korėja neigia, jog derasi su Šiaurės Korėja dėl Kim Jong Uno vizito datos JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas antradienį sakė, jog D. Trumpas mano, kad Šiaurės Korėjos lyderis neįvykdė įsipareigojimų, prisiimtų Singapūro viršūnių susitikime. JAV pareigūnai reikalauja visiškos, patikrinamos ir negrįžtamos Korėjos pusiasalio denuklearizacijos ir sako, kad tik tada bus panaikintos griežtos sankcijos. Tačiau Šiaurės Korėja atmetė „vienašališko nusiginklavimo“ reikalavimus ir siekė neįvardijamų atsakomųjų JAV priemonių vykdant laipsnišką procesą.

