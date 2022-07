Žiniasklaida: Rusijos laivas įplaukė į zoną prie ginčijamų Senkaku salų

Gautomis žiniomis, paskui Rusijos laivą į šią zona įplaukė Kinijos karinių jūrų pajėgų fregata. Pasak Japonijos pareigūnų, Rusijos laivas buvo vienas iš trijų, kurie praėjusį savaitgalį praplaukė tarp Jonagunio ir Iriomotės salų, priklausančių Okinavos prefektūrai.

Anksčiau Japonijos vyriausybė pareiškė protestą Pekinui dėl to, kad Kinijos laivas buvo įplaukęs į vandenis prie Senkaku akvatorijos, kurią Japonija laiko savo teritoriniais vandenimis.

Tokijas paskelbė Senkaku savo teritorija 1895 metais, kai nugalėjo Kiniją kare ir užėmė Taivaną. Po Antrojo pasaulinio karo Japonija atsisakė teisių į Taivaną. Pekino nuomone, ji turi grąžinti ir Senkaku salas, kurias, kaip teigia KLR, Kinija valdė nuo XIV amžiaus. Japonijos vyriausybė atmeta tokias pretenzijas ir tvirtina, kad prijungimo metu šios salos buvo negyvenamos ir niekam nepriklausė.

Teritorinis ginčas dėl negyvenamo Senkaku salyno paaštrėjo, kai Tokijas 2012 metų rugsėjį paskelbė išpirkęs šias salas iš jų privačių savininkų, Japonijos piliečių. Po to Kinijoje prasidėjo masinės antijaponiškos demonstracijos, per kurias buvo niokojami japonų restoranai ir įmonės. Nuo to laiko Kinijos laivai nuolat kursuoja netoli ginčijamo salyno ir demonstratyviai įplaukia į jo pakrantės zoną.