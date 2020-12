Žiniasklaida: ruošiantis blogiausiam „Brexit“ scenarijui, JK vyriausybė ragina prekybos tinklus kaupti maisto atsargas

Vyriausybė, be kita ko, nerimauja, jog po „Brexito“ be susitarimo gali atsirasti maisto produktų, vaistų ir kitų būtinų prekių deficitas, todėl pareikalavo, kad tiekėjai sukauptų atsargų, kurių užtektų šešioms savaitėms, ir pasirūpintų tinkamu jų saugojimu.

ES ir JK derybininkams iki šeštadienio vakaro derybose dėl „Brexito“ nepavyko suartinti savo pozicijų.

„Derybos tęsiamos, tačiau ES šiuo metu pateiktas pasiūlymas tebėra nepriimtinas“, – pareiškė agentūros „Bloomberg“ cituojamas šaltinis JK vyriausybėje.

Jo teigimu, padėtis derybose yra labai sudėtinga, tačiau šalys tęsia diskusijas.

Dauningo gatvė nurodė, kad JK ministras pirmininkas Borisas Johnsonas ir Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen padėtį derybose dėl prekybos po „Brexito“ aptars vėliau sekmadienį.

JK vyriausybės atstovas spaudai pranešė, kad B. Johnsonas ir U. von der Leyen „turėtų kalbėtis“ nuo 12 val. Grinvičo (14 val. Lietuvos) laiku.

Britanija šių metų pabaigoje pasitrauks iš ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos. Jeigu iki to laiko sutartis dėl tolesnių ryšių nebus sudaryta, abi šalys turės laikytis Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisyklių, o tai reiškia muitus, kvotas ir daug dokumentų pildymo importuotojams. Be to, žlugusios derybos gali daugeliui metų apkartinti Londono ir Briuselio santykius.