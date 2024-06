„V. Putinas neturi jokių kontrargumentų, kadangi per savo kadencijas pats maksimaliai paaštrino šiuos prieštaravimus. Iš pat pradžių jis pavergė Kaukazą, visą jį užkariavo, kaimais naikindamas regiono kontingentą. Būtent dėl to ten niekada nieks nejautė didelės meilės rusams. Dabar Rusija paskelbė tverianti „rusų pasaulį“, dėl kurio dagestaniečiai kažkodėl privalo masiškai aukotis žūdami [kare]. Juos tai be galo piktina“, – sakė R. Murzagulovas.