Vienos olandų organizacijos, vienijančios katalikų dvasininkų piktnaudžiavimą patyrusius žmones, lyderis pirmadienį paragino Bažnyčią paviešinti visą turimą informaciją apie tokius atvejus, jei ši institucija nori susigrąžinti pasitikėjimą. „Norėdami užbaigti šias kančias – tai prieš vaikus padaryti nusikaltimai, už kuriuos negalima likti nenubaustiems – jie turi viską paviešinti ir sukurti naują sistemą, kuri leistų žmonėms teikti skundus“, – sakė prievartos auka Bertas Smeetsas, atstovaujantis grupei „Mea Culpa“. Tokį pareiškimą B. Smeetsas padarė savaitgalį pasirodžius gerbiamo olandų dienraščio NRC ataskaitai, kurioje su piktnaudžiavimu siejami 20 iš 39 vyskupų ir kardinolų. Dokumente teigiama, kad keturi vyskupai patys seksualiai išnaudojo aukas, o dar 16 vyresniųjų pareigų dvasininkų perkėlė kaltinimų prievarta sulaukusių šventikus į naujas vietas. Dokumentas grindžiamas 2011-aisiais pačios Nyderlandų Katalikų Bažnyčios paskelbta ataskaita apie išnaudojimą, aukų parodymais vienai tyrimo komisijai ir paties laikraščio atliktu tyrimu. Tai dar vienas lytinio išnaudojimo skandalas, sukrėtęs Katalikų Bažnyčią. Popiežius Pranciškus neseniai leido suprasti, kad pamėgins užbaigti, jo paties žodžiais, prievartos „slėpimo kultūrą“ Bažnyčioje. Anksčiau šį mėnesį jis paskelbė vasarį šauksiantis viso pasaulio vyskupus į pasitarimą aptarti, kaip būtų galima užkirsti kelią vaikų ir pažeidžiamų suaugusiųjų tvirkinimui ir prievartavimui. Minėtoje 2011-ųjų ataskaitoje, kuri buvo parengta nešališkai, bet sulaukė kritikos, nes ją užsakė pati Bažnyčia, teigiama, jog per pastaruosius 65 metus Nyderlandų katalikų institucijose lytinį išnaudojimą patyrė iki 20 tūkst. vaikų. Dokumente nurodoma, kad skunduose minimi apie 800 kunigų, vienuolių, pastorių ir Bažnyčioje dirbusių pasauliečių vardai, kurie taip ir nebuvo paskelbti. Reaguodama į NRC pranešimą, Nyderlandų Katalikų Bažnyčia savo pareiškime pripažino, jog „vyskupai veikė nepakankamai atsakingai“, perkeldami susitepusius dvasininkus, kalbant apie patvirtintus piktnaudžiavimo atvejus. Bažnyčia pabrėžė, kad ėmėsi priemonių, kurios turi užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ateityje.

