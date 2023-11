Tarp publikacijose minimų laivų – vienas, pastebėtas kelis kartus plukdęs grūdus iš Krymo uostų. Apie incidentą Kerčės sąsiauryje lapkričio 27 d. pranešė „Telegram“ kanalas „Shot“, jo duomenimis, apie 21 val. įvyko laivų „Matros Ševčenko“, „Matros Pozynič“ ir „Kavkaz-5“ susidūrimas. Portalas „Maritime New“ lapkričio 28 d. pranešė apie trijų laivų susidūrimą inkaravimosi vietoje Kerčės sąsiauryje. „Maritime News“ duomenimis, laivas su Rusijos vėliava „Matros Ševčenko“ plaukė iš uosto „Kavkaz“ arba iš inkaravimosi vietos. Audros metu birių krovinių laivas išplaukė iš Kerčės uosto ir plaukė per inkaravimosi vietą, ten laivo nesuvaldė ir jis susidūrė su laivu „Martos Pozynič“, kuris stovėjo išmetęs inkarą. Tada abu laivai ėmė dreifuoti laivo „Kavkaz-5“ link, kuris, kaip pranešama, „arba kėlė inkarą, arba jau plaukė“, o tada įvyko susidūrimas. Įspėjame, kad vaizdo įraše skamba necenzūrinė leksika. Susiję straipsniai Okupantai Kryme skelbia išgyvenę „tikrą armagedoną“ „Telegram“ kanale „Shot“ pavadino susidūrimą „masine avarija jūroje“, įvykusia dėl „didžiulės audros“. „Vietoje juos (laivus „Matros Ševčenko“ ir „Matros Pozynič“) ėmė nešti laivo „Kavkaz-5“ link, kuris buvo ką tik pakėlęs inkarą ir norėjo išplaukti į jūrą, tačiau jam pristigo greičio, ir du laivai stipriai rėžėsi į jį. Tik po 20 minučių po susidūrimo laivams pavyko nutolti vieniems nuo kitų saugiu atstumu“, – rašoma pranešime. Kol kas oficialiai nepatvirtintais duomenimis, laivai buvo nestipriai apgadinti, nukentėjusių nėra. Kaip skelbia „Shot“, „pavyko išvengti degalų išsiliejimo ir akvatorijos užteršimo“. „Maritime News“ duomenimis, laivai „Matros Pozynič“ ir „Kavkaz-5“ pakeitę buvimo vietą liko išmetę inkarus. Lapkričio 28-ąją iš „Matros Pozynič“ nebuvo gauta automatinės identifikavimo sistemos (AIS) signalų pastarąsias 19 valandų. „Maritime News“ taip pat praneša, kad duomenys apie „Kavkaz-5“ maršrutą – „taip pat su didelėmis spragomis“. Pranešama, kad „Martos Ševčenko“ AIS išjungta nuo lapkričio 18 d., kai laivas artėjo prie inkaravimosi vietos Kerčės sąsiauryje. „Maritime News“ duomenimis, daugelio laivų AIS pozicija inkaravimosi vietoje Kerčės sąsiauryje „vėluoja kelias valandas dėl nežinomų priežasčių“. „Fleetmon“ duomenimis, antradienį vakare laivai buvo Juodojoje jūroje, bet kadangi jų AIS buvo išjungtos, jūrinės duomenų bazės gali netiksliai atsispindėti faktinę laivų buvimo vietą. Pranešama, kad laivas „Matros Pozynič“ plaukė iš Turkijos uosto Iskenderuno į Rusijos uostą Kaukazas. Jos navigacinis statusas – „išmetęs inkarą“. Laivas „Matros Ševčenko“, kaip rodo navigacijos sistemos duomenys, plaukė į uostą Kaukazas iš Stambulo. Jo navigacinis statusas – „išmetęs inkarą“. Laivas „Kavkaz-5“, pranešama, plaukė iš Singapūro uosto. Kur plaukė, nepranešama. Statusas – „išmetęs inkarą“.

