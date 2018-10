Jo žiniomis, ši nusikaltėlių grupė buvo nustačiusi 200 eurų „mokestį“ kiekvienam į Paryžių iš Rytų Europos atvykstančiam vilkikui. Mokėti atsisakę jų vairuotojai buvo žiauriai sumušami. „Le Figaro“ skelbia, jog per policijos reidą buvo paimtos didelės pinigų sumos, rasta šaunamųjų ginklų. Šie turto prievartautojai buvo įsikūrę keliuose į Paryžiaus priemiesčiuose, kuriuos kerta pagrindinės magistralės į Prancūzijos sostinę. Grupuotei vadovavo 40 metų amžiaus čečėnų tautybės moteris. „Le Figaro“ duomenimis, kai kurie sulaikytieji čečėnų tautybės asmenys jau buvo įtraukti į Prancūzijos policijos elektroninę duomenų bazę kaip į radikalųjį islamą linkę asmenys.

