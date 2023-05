Anksčiau žurnalistai atkreipė dėmesį į tai, kad A. Lukašenkai buvo sunku eiti pėsčiomis iš Raudonosios aikštės į Aleksandro sodą, kur valstybių lyderiai padėjo vainiką prie nežinomo kareivio kapo. Baltarusijos lyderį pavežė elektrine transporto priemone.

Ukrainietiškuose portaluose rašoma, kad A. Lukašenka jau išvyko iš Maskvos, o į oro uostą jį esą lydėjo greitosios pagalbos automobilis.

Baltarusijos leidinys „Naša niva“ teigia, kad A. Lukašenka grįžo į Minską iš karto po Pergalės dienos parado Raudonojoje aikštėje.

„Naša niva“ teigimu, to priežastis – A. Lukašenkos negalavimas.

Portalas teigia, kad būtent dėl prastos savijautos Baltarusijos lyderis nėjo pėsčiomis drauge su visais iki nežinomo kareivio kapo ir buvo nuvežtas automobiliu. Pastebėta, kad ant dešinės rankos A. Lukašenkai buvo tvarstis.

Today in Moscow Lukashenko wore a bandage on his right hand. Just like in July 2020. Could it be that he had a catheter in his hand again? pic.twitter.com/CImVFUTbsq