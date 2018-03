Pagal pranešimus, po susidūrimo su lengvuoju automobiliu turistinis autobusas nulėkė nuo kelio ir apsivertė. Autobuse buvo daugiau kaip 30 keleivių, vykusių iš Prahos į Lenkiją. Avarijos vieta aptverta, į ją išsiųsti greitosios pagalbos automobiliai ir gelbėtojai.

