Forume paskelbti vartojų profilių adresai, telefonų numeriai, vardai ir pavardės, gimimo datos, dalies – el. pašto adresai.

Naujienų portalas „Business Insider“ teigia, kad jo atstovai patikrino kelis nutekintų duomenų įrašus, ir jie sutampa su jiems žinomais feisbuko vartotojų duomenimis.

Kaip teigė kibernetinių nusikaltimų žvalgybos įmonės „Hudson Rock“ (JAV) vadovas Alonas Galas, „nutekinti asmeniniai duomenys gali tapti vertinga informacija kibernetiniams nusikaltėliams, kurie pasitelkia asmeninius žmonių duomenis ir apsimeta jais arba sukčiaudami išvilioja iš jų prisijungimo duomenis“.

A. Galas teigė šeštadienį pastebėjęs forume didelį kiekį nutekintų duomenų iš feisbuko.

„Tokio dydžio duomenų bazė su asmenine informacija, kaip daugelio feisbuko vartotojų telefonų numeriai, tikrai būtų paskata piktavaliams pasinaudoti duomenimis, siekiant įvykdyti socialinės inžinerijos arba kompiuterių įsilaužėlių išpuolius“, – pabrėžė A. Galas.

Feisbuko atstovai dar nesureagavo į prašymus pakomentuoti incidentą.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

NEW: The phone numbers and personal data of 533 million Facebook users have been leaked in an online hacking forum, as first discovered by @UnderTheBreach https://t.co/HaNDeuGgGJ