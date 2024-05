Žiniasklaida: Lenkija yra pagrindinis Rusijos kibernetinių įsilaužėlių taikinys

Lenkijos dienraščio „Rzeczpospolita“ duomenimis, nuo sausio kibernetinių atakų skaičius išaugo 60 proc., o per pastaruosius šešis mėnesius – 130 proc. Straipsnyje remiamasi Izraelio bendrovės „Check Point Software“ (CP) tyrimu, jame sakoma, kad Lenkijos įmonės beveik 1430 kartų per savaitę nukenčia nuo kibernetinių atakų. Vengrijoje šis skaičius yra 1 390, Vokietijoje – 1 011, Latvijoje – 660. Čekijoje institucijos turi atremti daugiau nei 2 tūkst. išpuolių per savaitę.