Ketvirtadienį D. Trumpas atšaukė birželį planuotą susitikimą su Kim Jong-unu ir apkaltino jį priešiškumu. Tačiau jis teigė ir toliai esąs pasirengęs pokalbiams. Vėliau šeštadienį JAV prezidentas dar kartą pakartojo, kad birželio 12 d. data deryboms „nepasikeitė“.

Be to, Šiaurės bei Pietų Korėjos lyderiai susitarė „dažnai susitikti“, praneša Šiaurės Korėjos agentūra KCNA. Toks pareiškimas nuskambėjo netrukus po to, kai abiejų Korėjų vadovai surengė netikėtą susitikimą. Šiaurės ir Pietų Korėjų vadovai susitiko šeštadienį abi Korėjas skiriančioje demilitarizuotoje pasienio zonoje. Tai tik antrasis Šiaurės Korėjos vadovo Kim Jong-uno ir Pietų Korėjos prezidento Moon Jae-ino susitikimas. Vadovų susitikimas vyko pasienio kaime Panmundžome. Prezidento Moon Jae-ino atstovo teigimu, per dvi valandas trukusias derybas buvo „apsikeista atviromis nuomonėmis“.