Pranešimai apie stiprėjantį ministrų maištą pasirodė prieš kitą savaitę Briuselyje vyksiantį itin svarbų Bendrijos viršūnių susitikimą, kuriame bus siekiama suderinti vadinamojo „skyrybų“ susitarimo detales.

Be kita ko, jie pasirodė netrukus po to, kai Th. May sąjungininkai iš Šiaurės Airijos, Demokratinė junionistų partija (DUP), pagrasino neberemti jos vyriausybės. Jei taip nutiktų, tai galėtų baigtis balsavimu dėl nepasitikėjimo premjere ir išankstiniais parlamento rinkimais.

Didžiosios Britanijos dienraščių teigimu, dėl nuolaidų, kurias Th. May sutiktų padaryti, kad išsaugotų atvirą sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, atsistatydinti svarsto mažiausiai du ar trys ministrai.

Anot dienraščio „The Daily Telegraph“, apie atsistatydinimą kalba euroskeptiškų pažiūrų tarptautinės plėtros sekretorė Penny Mordaunt ir pensijų sekretorė Esther McVey.

Tuo metu dienraštis „The Gurdian“ pranešė, kad Bendruomenių Rūmų pirmininkei Andreai Leadsom taip pat kelia nerimą galimas Th. May planas sutikti su siūlymu, kad Didžioji Britanija po išstojimo iš ES neribotą laiką pasiliktų Bendrijos muitų sąjungoje.

Tokį pasiūlymą Briuselis pateikė kaip būdą išsaugoti atvirą sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos tuo atveju, jei nebūtų sudarytas joks konkretus prekybos susitarimas.

Didžiosios Britanijos euroskeptikai nori, kad būtų nustatytas terminas, iki kada šalis privalės laikytis ES taisyklių, kol galės pradėti taikyti savas ir pasirašyti atskiras prekybos sutartis su naujais partneriais.

Briuselis, savo ruožtu, nori, kad susitarta dėl ilgalaikio muitų klausimo sprendimo. Pranešama, kad Th. May informavo savo ministrų kabinetą, jog yra pasirengusi priimti ES sąlygas.

„Brexit“ įvyks kitų metų kovo 29 dieną.