Tokiu būdu M. Pence'as tampa dar vienu ilgamečiu Donaldo Trumpo šalininku, paliekančiu vis labiau izoliuojamą prezidentą.

D. Trumpo ir M. Pence'o, kuris anksčiau buvo tarp ištikimiausių jo gynėjų, santykiai pašlijo trečiadienį, kai viceprezidentas oficialiai paskelbė J. Bideno pergalę lapkritį įvykusiuose prezidento rinkimuose.

Tą patį trečiadienį kraštutinių dešiniųjų demonstrantų minia įsiveržė į JAV Kapitolijų nesėkmingai bandydama sutrukdyti Kongresui patvirtinti J. Bideno pergalę. Per kilusias riaušes, dėl kurių kaltinamas D. Trumpas, žuvo penki žmonės. Įstatymų leidėjai ir viceprezidentas turėjo slėptis nuo riaušininkų.

Šeštadienį pasirodė daug žiniasklaidos pranešimų, kuriuose remiantis administracijos aukšto rango pareigūnais teigiama, kad M. Pence'as nusprendė dalyvauti J. Bideno inauguracijoje sausio 20 dieną.

Išrinktasis prezidentas anksčiau šią savaitę sakė, kad M. Pence'as būtų laukiamas jo inauguracijoje, kuri dėl koronaviruso pandemijos bus gerokai kuklesnė.

„Mano nuomone, svarbu kiek tik galime laikytis... istorinių precedentų dėl to, kaip turėtų keistis administracijos, – žurnalistams sakė jis. – Mums būtų garbė, jei jis dalyvautų.“

Savo paskutinėje „Twitter“ žinutėje prieš tai, kai šis socialinis tinklas penktadienį užblokavo jo paskyrą, D. Trumpas pareiškė nedalyvausiąs įpėdinio inauguracijos ceremonijoje.

Nuo 1869 metų dar nė vienas prezidentas nebuvo praleidęs išrinktojo prezidento inauguracijos, kurios ceremonija simbolizuoja taikų valdžios perdavimą.

D. Trumpui dabar gresia beprecedentė antra apkalta, kuri turėtų prasidėti pirmadienį.

Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi įspėjo, kad demokratai pradės apkaltos procesą, jeigu prezidentas savo noru neatsistatydins arba jeigu M. Pence'as nepradės proceso pagal 25-ąją pataisą, leidžiančio jam ir kabineto nariams pašalinti valstybės vadovą iš pareigų.

Nors M. Pence'as šiuo klausimu viešai nekalbėjo, laikraštis „The New York Times“ ketvirtadienį rašė, kad jis nepritaria tokiam procesui, kuris per visą JAV istoriją dar nebuvo panaudotas.