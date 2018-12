Sprendimas buvo priimtas Donaldo Trumpo administracijos, teigiama pranešime. JAV prezidentas jau anksčiau yra išreiškęs norą pasitraukti iš Sirijos.

JAV išlaikys dalį pajėgų Irake, iš kur JAV koalicija galės ir toliau atlikti antskrydžius prieš „Islamo valstybės“ džihadistus.

Sirijoje tebėra apie 2000 JAV karių, kurių pagrindinis tikslas yra apmokyti vietos kovotojus kovai su teroristinėmis grupuotėmis.

Trumpas skelbia pergalę kare prieš „Islamo valstybę“ Sirijoje

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad jo šalis įveikė džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ Sirijoje.

Šis pareiškimas nuskambėjo JAV žiniasklaidai paskelbus, kad JAV kariai bus išvesti iš šios karo nuniokotos šalies, bet toks žingsnis kelia abejonių dėl Amerikos vaidmens šiame Artimųjų Rytų regione.

„Įveikėme ISIS (IS) Sirijoje; (tai) buvo vienintelė priežastis būti ten per Trumpo prezidentavimą“, – sakoma respublikono prezidento „Twitter“ žinutėje.

Leidinio „The Wall Street Journal“ žiniomis, kariai bus išvesti iš Sirijos šiaurės rytinės dalies.

Pentagonas atsisakė komentuoti šiuos pranešimus. Šiuo metu Sirijoje dislokuota maždaug 2 tūkst. amerikiečių kariškių.

Tačiau vienas JAV pareigūnas, pageidavęs neviešinti jo vardo, sakė naujienų agentūrai AFP, kad Vašingtonas planuoja išvesti iš Sirijos visą ten esantį amerikiečių kontingentą.

„Visiškas išvedimas“, - nurodė jis.

Kai buvo paklaustas, kada tai galėtų būti padaryta, pareigūnas atsakė: „Užtikrinsime, kad pajėgų apsauga būtų tinkamai palaikoma, bet kuo įmanoma greičiau.“

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018