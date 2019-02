Laikraštis, remdamasis buvusių ir dabartinių JAV pareigūnų duomenimis, pranešė, kad kariuomenė planuoja iki kovo vidurio išvesti iš Sirijos didelę dalį JAV karių, o iki balandžio pabaigos išvesti visus likusius karius.

Karo draskomoje Sirijoje yra 2 tūkst. JAV karių.

Tuo tarpu Pentagonas atsisakė komentuoti šiuos planus.

„Mes nekalbame apie JAV pasitraukimo iš Sirijos grafiką“, - sakė karinio jūrų laivyno vadas Seanas Robertsonas.

Anksčiau šią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė besiviliantis, kad iki kitos savaitės jis galės paskelbti, jog „Islamo valstybė“ (IS) neteko visos kadaise Sirijoje ir Irake kontroliuotos teritorijos. Tačiau sakė norįs palaukti oficialaus žodžio.

„Noriu palaukti oficialios informacijos, nenoriu to pasakyti per anksti“, - pridūrė D. Trumpas, kalbėdamas Globalios koalicijos nugalėti IS ministrų susitikime Vašingtone.

Apie JAV karių išvedimą D. Trumpas paskelbė dar gruodį, tvirtindamas, kad IS grupuotė buvo sutriuškinta. Šis pareiškimas sukėlė susirūpinimą, kokios įtakos turės JAV pasitraukimas iš Sirijos.