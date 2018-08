Tą moterį, Rusijos pilietę, pasamdė JAV slaptoji tarnyba, o įtarimų dėl šios darbuotojos kilo Valstybės departamentui atlikus eilinį saugumo patikrinimą, šaltinius citavo dienraštis „The Guardian“ ir televizija CNN. Per tyrimą buvo išsiaiškintas, kad ji, neturėdama oficialaus leidimo, reguliariai dalyvaudavo susitikimuose su Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) atstovais. „Mes manome, kad visi jie kalbasi su FSB, tačiau ji suteikdavo jiems daugiau informacijos negu galėdavo“, – CNN sakė vienas pareigūnas. Pasak žiniasklaidos, ta moteris turėjo prieigą prie Slaptosios tarnybos vidinio tinklo ir elektroninio pašto sistemos, taigi, ji turėjo prieigą prie potencialiai jautrių duomenų, tokių kaip JAV prezidento ir viceprezidento darbotvarkės. Susiję straipsniai: JAV žvalgyba: Rusija ir toliau kišasi į amerikiečių rinkimų procesą Tačiau „ji neturėjo prieigos prie itin slaptos informacijos“, CNN sakė šaltinis. Tuo tarpu „The Guardian“ pranešė, kad Slaptoji tarnyba mėgino atsikratyti šios gėdos tyliai atleisdami ją iš darbo, Rusijai įsakius atleisti per 750 darbuotojų iš JAV ambasados dėl diplomatinio ginčo, kai Vašingtonas nusprendė sugriežtinti sankcijas Maskvai už jos numanomą kišimąsi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus. „Slaptoji tarnyba bando nuslėpti pažeidimą (ją) atleisdami“, – britų laikraščiui sakė vienas šaltinis. „Žala jau buvo padaryta, tačiau Slaptosios tarnybos vadovybė neatliko jokio vidinio tyrimo, kad įvertintų žalą ir pažiūrėtų, ar (ji) užverbavo kitų darbuotojų, kurie suteiktų jai daugiau informacijos“, – sakė tas šaltinis. JAV valstybės departamentas naujienų agentūrai AFP sakė tiriantis žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, tačiau su žvalgyba susijusių dalykų nekomentavo. Santykiai tarp Vašingtono ir Maskvos jau kurį laiką yra itin įtempti, nepaisant Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos lyderio Vladimiro Putino šiltų tarpusavio santykių. Šaltojo karo laikų priešininkės taip pat nesutaria dėl ištisos virtinės klausimų, tokių kaip konfliktas Sirijoje, Krymo pusiasalio atplėšimas nuo Ukrainos ir Irano branduolinis susitarimas.











