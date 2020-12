Žiniasklaida: įstrigusiems Didžiojoje Britanijoje Prancūzija atvėrė vartus

Pirmieji keltai naktį atplaukė iš Doverio (Didžioji Britanija) į Prancūzijos Kalė uostą. Juose – vilkikai su vairuotojais, taip pat turistai ir kiti Prancūzijos ir ES šalių piliečiai, 48 valandas negalėję palikti Jungtinės Karalystės.

Visi grįžtantieji turėjo turėti pažymą, kad testo dėl koronaviruso, atlikto jiems ne anksčiau kaip per tris pastarąsias paras, rezultatas yra neigiamas. Be prancūzų, atvykti iš Didžiosios Britanijos į Prancūziją dabar gali užsienio piliečiai, laikinai gyvenantys ar dirbantys Prancūzijoje arba kitose ES šalyse. Leidimą tranzitu vykti per Prancūziją gavo ir ES šalių piliečiai.

Radijo stoties žiniomis, Prancūzijai sekmadienį nutraukus transporto susisiekimą su Didžiąja Britanija, perkėloje susikaupė daugiau kaip tūkstantis sunkvežimių su vairuotojais iš Prancūzijos.

Dabar, be vairuotojų prancūzų, su vilkikais grįžta ir vairuotojai užsieniečiai, bet kol kas neaišku, ar jie galės patekti į tas šalis, kurios neatšaukė transporto susisiekimo su Didžiąja Britanija draudimo.

Trečiadienį taip pat turėtų būti atnaujinti skrydžiai iš Jungtinės Karalystės į Prancūziją ir „Eurostar“ ekspresų reisai.

Europos Komisija antradienį rekomendavo atšaukti naujus kelionių draudimus, ES šalių įvestus dėl naujosios Jungtinėje Karalystėje užfiksuotos koronaviruso atmainos.

„Skrydžių ir traukinių įvažiavimo draudimą reikėtų atšaukti, nes reikia užtikrinti būtiniausias keliones ir išvengti tiekimo grandinių nutraukimo“, – teigiama EK pranešime spaudai.

Vis dėlto reikia raginti gyventojus vengti bet kokių nebūtinų kelionių, pranešė EK.

„Bendri kelionių draudimai neturėtų užkirsti kelio tūkstančiams ES ir JK piliečių sugrįžti į savo namus“, – teigė teisingumo komisaras Didier Reyndersas.