Žiniasklaida: iš Kabulo pakilęs JAV lėktuvas leidosi avariniu būdu, rasti žmogaus palaikai

Pirmadienį Kabulo oro uoste padarytame vaizdo įraše matyti, kaip afganistaniečiai bėgo paskui kylantį JAV karinių oro pajėgų lėktuvą ir desperatiškai bandė į jį įsigauti, informuoja laikraštis „Washington Post“.

Kitame plačiai išplitusiame vaizdo įraše užfiksuoti iš pakilusio lėktuvo iškrintantys ir užsimušantys du žmonės. Cituodamas neįvardytą šaltinį, laikraštis nurodė, kad šis incidentas „tikrai nutiko“.

Šaltinis teigė, jog žuvusieji buvo afganistaniečiai, užsiropštę ant važiuoklės lėktuvui kylant.

