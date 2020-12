Žiniasklaida: Hadruto rajone azerai į nelaisvę paėmė 160 Kalnų Karabacho karių

„Didžioji dauguma vakar į nelaisvę patekusių 160 žmonių yra Armėnijos Širako srities gyventojai. Dabar Širako žmonės išėjo į protesto akcijas, blokavo kelius“, – sakė K. Pogosianas.

Kiti šaltiniai šios informacijos naujienų agentūrai „Interfax“ kol kas nepatvirtino.

Anksčiau Kalnų Karabacho gynybos ministerija pranešė, kad drauge su rusų taikdariais ieško antradienį dingusių karių, ir nurodė, kad tiriama jų paėmimo į nelaisvę versija.

Tuo metu Armėniją ir Sakartvelą jungiančiame kelyje vyksta protestas, kurio dalyviai reikalauja armėnų premjero Nikolo Pašiniano atsistatydinimo, trečiadienį pranešė armėnų žiniasklaida.

Demonstrantai blokavo kelią, vedantį iš Širako srities sostinės Giumri į Bavros kaimą prie Sakartvelo sienos, sakoma pranešimuose.

Be to, per kovos veiksmus Kalnų Karabache dingusių karių artimieji atėjo prie Armėnijos gynybos ministerijos Jerevane ir bando patekti į pastatą.

Praėjusį šeštadienį Armėnijos gynybos ministerija pranešė, kad Azerbaidžano kariai užpuolė Kalnų Karabacho armijos postą Hadruto rajone. Azerbaidžanas savo ruožtu apkaltino armėnų karius ginkluota provokacija. Jerevanas kaltinimus atmetė.

Karo veiksmai Kalnų Karabache vyko nuo rugsėjo 27 dienos iki lapkričio 9-osios. Rusijos, Azerbaidžano ir Armėnijos lyderiai lapkričio 9-ąją paskelbė pareiškimą dėl visiško ugnies nutraukimo Kalnų Karabache. Regione buvo dislokuota apie 2 000 rusų taikdarių.