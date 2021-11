Žiniasklaida: fiksuojamas neįprastas Rusijos karinės technikos ir karių judėjimas

Dienraščio pašnekovai tvirtina, kad mato „neįprastą karinės technikos ir karių judėjimą Rusijos vakariniame flange“. Tai sustiprino balandžio mėnesį kilusį susirūpinimą, kai Vakarų valstybės ragino Rusiją patraukti pasienyje su Ukraina dislokuotus karius.

Kaip rašo „The Washington Post“, pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti Rusijos kariniai ešelonai ir autokolonos, gabenančios techniką į Rusijos pietinę ir vakarinę dalis.

Laikraštis informuoja, kad JAV ir Europos Sąjungoje (ES) pajėgų judėjimas pradėtas fiksuoti pasibaigus Rusijos ir Baltarusijos surengtoms pratyboms „Zapad 2021“ (vyko rugsėjo 10–15 d. 14-oje abiejų šalių poligonų).

Karinio jūrų laivyno analizės centro (CNA) analitiko Michaelio Kofmano teigimu, palydovinėse nuotraukose matyti, kad 41-osios armijos (įeina į Centro karinės apygardos sudėtį) pajėgos po pratybų negrįžo į įprastą dislokacijos vietą Novosibirske, bet „prie sienos su Ukraina prisijungė prie kitų Rusijos karių“.

It appears that Voronezh Maslovka railway station is again packed with the Russian military equipment, just like in April.