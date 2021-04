Žiniasklaida: ES neatnaujins sutarčių su dviem vakcinų gamintojomis

„EK, pasitarusi su daugelio ES valstybių lyderiais, nusprendė, kad šiems metams sudarytos sutartys su kompanijomis, kurios gamina (virusinių vektorių) vakcinas, kitiems metams nebus atnaujinamos“, – rašoma dienraštyje.

Taip pat skelbiama, kad Briuselis koncentruosis į COVID-19 vakcinas, kurtas pagal mRNA technologiją, kaip antai, „Pfizer“ ir „Moderna“.

EK laukia paaiškinimo iš J&J dėl kompanijos „visiškai netikėto“ pranešimo apie COVID-19 vakcinų tiekimo sustabdymą į ES, antradienį „Reuters“ teigė ES pareigūnas.

Bendrovė „Johnson & Johnson“ antradienį pranešė, kad atideda vakcinos nuo COVID-19 platinimą Europoje, JAV vaistų reguliavimo tarnyboms saugumo sumetimais sustabdžius skiepijimą šia vakcina.

JAV maisto ir vaistų administracija ir Ligų kontrolės centrai nusprendė laikinai sustabdyti skiepijimą šia vakcina po pranešimų apie šešis retų kraujo krešulių susidarymo atvejus paskiepytiems pacientams Jungtinėse Valstijose.

„Mes priėmėme sprendimą prevenciškai atidėti savo vakcinos platinimą Europoje“, – pranešė „Johnson & Johnson“. Pranešime taip pat priduriama, kad bendrovė peržiūri minėtus atvejus su Europos sveikatos apsaugos pareigūnais.

„Mes artimai bendradarbiaujame su medicinos ekspertais ir sveikatos apsaugos pareigūnais ir tvirtai pasisakome už atvirą šios informacijos perdavimą sveikatos apsaugos profesionalams ir visuomenei“, – nurodė „Johnson & Johnson“.

JAV sveikatos apsaugos pareigūnai rekomendavo sustabdyti skiepijimą šia vakcina, „imantis perteklinių atsargos priemonių“, kol tiriamas ryšys tarp šių skiepų ir retų kraujo krešulių susidarymo.

Visi atvejai registruoti 18–48 metų moterims, praėjus 6–13 dienų po skiepo.

Panašūs krešulių susidarymo atvejai buvo registruoti po skiepijimo „AstraZeneca“ vakcina Europoje. Abi šios vakcinos sukurtos pasitelkus panašią adenoviruso vektoriaus technologiją.

Skiepijimo „Johnson & Johnson“ vakcina sustabdymas yra skaudus smūgis vienai sparčiausiai pasaulyje vykstančių JAV skiepijimo nuo koronaviruso kampanijai, per kurią vieną vakcinų dozę yra gavę 45 proc. suaugusiųjų šalies gyventojų.

Be to, vakcina vertinama dėl to, kad jos užtenka vienos dozės, ir dėl to, kad jos nereikia laikyti itin žemoje temperatūroje, skirtingai nei „Moderna“ ir „Pfizer-BioNTech“ vakcinų, todėl „Johnson & Johnson“ skiepų platinimas yra daug paprastesnis.