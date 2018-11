Ši JAV žvalgybos padaryta išvada tiesiogiai prieštarauja Saudo Arabijos prokuroro anksčiau šią savaitę pareikštam tvirtinimui, kad sosto įpėdinis niekaip nėra susijęs su brutaliu nužudymu. Tačiau pirmasis apie amerikiečių žvalgybos išvadas paskelbęs laikraštis „The Washington Post“ nurodė, kad CŽV išsiaiškino, jog 15 Rijado agentų vyriausybės lėktuvu buvo nuskraidinti į Stambulą, kur jie Saudo Arabijos konsulate nužudė J. Khashoggi. CŽV atsisakė komentuoti šį klausimą naujienų agentūrai AFP. „The Washington Post“ rašęs J. Khashoggi paskutinį kartą gyvas buvo matytas spalio 2 dieną, įeinantis į Saudo Arabijos konsulatą Stambule, kad pasiimtų dokumentus, reikalingus planuotoms vestuvėms su savo sužadėtine turke. Saudo Arabija, skubiai paneigusi žiniasklaidos paviešintas CŽV išvadas, ne kartą keitė savo oficialią poziciją dėl žurnalisto nužudymo. Pirmiausia Rijadas neigė ką nors žinantis apie J. Khashoggi buvimo vietą, tačiau vėliau pripažino, kad jis buvo nužudytas kilus konfliktui konsulate. Susiję straipsniai: Tyrėjai: Rusija įsilaužė į Britanijos vizų išdavimo sistemos Bauginanti istorija Angelai Merkel neleidžia miegoti naktimis Naujausioje Saudo Arabijos prokuroro ketvirtadienį pateiktoje versijoje sakoma, jog buvo suburta 15 žmonių grupė, turėjusi „įtikinti“ J. Khashoggi grįžti į gimtąją šalį iš Stambulo, tačiau tie asmenys nužudė žurnalistą ir sukapojo jo kūną. CŽV ištyrė keletą žvalgybos šaltinių, įskaitant ir M. bin Salmano brolio – Saudo Arabijos ambasadoriaus – ir J. Khashoggi telefono pokalbį, paskelbė „The Washington Post“. Ambasadorius esą pasakė velioniui žurnalistui, kad jam būtų saugu atvykti į konsulatą Stambule pasiimti jam reikalingų dokumentų. „Esama dalykų, kurių daryti negalima“ Tačiau Saudo Arabijos ambasados atstovas tvirtino, kad ambasadorius Khalidas bin Salmanas (Chalidas bin Salmanas) niekada neaptarinėjo su J. Khashoggi „nieko, kas būtų susiję su vykimu į Turkiją“. „Ambasadorius princas Khalidas bin Salmanas niekuomet nesikalbėjo telefonu su (J. Khashoggi), – sakoma ambasadoriaus paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame pareiškime. – Tvirtinimai šiame tariamame vertinime yra klaidingi.“ CŽV taip pat nurodė, kad tiriant sosto įpėdinio vaidmenį šiame nužudyme buvo atsižvelgta į tai, kad jis yra faktinis Saudo Arabijos valdovas. „Priimta pozicija yra tokia, kad tai jokiu būdu negalėjo nutikti jam nežinant ar nedalyvaujant“, – „The Washington Post“ citavo vieną pareigūną. Tas pareigūnas sakė, kad princas M. bin Salmanas yra „geras technokratas“, tačiau nenuspėjamas asmuo, „regis, nesuprantantis, kad esama dalykų, kurių daryti negalima“. Kiek vėliau leidinys „The New York Times“ pranešė, kad CŽV išvados yra taip pat paremtos pokalbiais tarp nužudymą įvykdžiusių žmonių ir įtakingų sosto įpėdinio patarėjų. Vis dėlto leidinys nurodė, kad tie pokalbiai atskleidė, jog nors princas Mohammedas siekė privilioti J. Khashoggi į Saudo Arabiją, jis niekada nesakė norįs, kad žurnalistas būtų nužudytas. „The New York Times“ citavo pareigūnus, sakiusius, kad JAV ir Turkijos žvalgyba kol kas nerado tiesioginių įrodymų, kurie sietų princą su J. Khashoggi nužudymu. Pasirodžius šiems straipsniams, JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as (Maikas Pensas) šeštadienį pareiškė, kad Vašingtonas „yra nusiteikęs patraukti atsakomybėn visus, kas yra atsakingi už tą nužudymą“. Papua Naujojoje Gvinėjoje vykstančio Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo forumo (APEC) viršūnių susitikimo kuluaruose M. Pence'as pavadino J. Khashoggi nužudymą „žiaurumo“ aktu ir „įžeidimu laisvai ir nepriklausomai spaudai“. Vis dėlto JAV viceprezidentas atsisakė komentuoti įslaptintą informaciją. Minimos CŽV išvados kelia grėsmę, kad gali dar labiau pašlyti santykiai tarp ilgamečių sąjungininkų Vašingtono ir Rijado. Saudo Arabija siekia nutraukti diskusijas apie žurnalisto nužudymą ir atmeta raginimus surengti tarptautinį šio nusikaltimo tyrimą. „Susitelksime į faktus“, – sakė M. Pence'as. Tačiau jis taip pat pridūrė, kad JAV nori surasti būdą išsaugoti „stiprią ir istorinę partnerystę“ su Saudo Arabija. Ketvirtadienį JAV iždo departamentas paskelbė ekonomines sankcijas 17 Saudo Arabijos piliečių, įtariamų prisidėjus prie žurnalisto J. Khashoggi nužudymo; tarp tų asmenų esama ir artimų sosto paveldėtojo princo M. bin Salmano patarėjų. Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) nebuvo linkęs tiesiogiai kaltinti dėl nužudymo M. bin Salmaną, tačiau penktadienį sutiko su Turkijos lyderiu Recepu Tayyipu Erdoganu (Redžepu Tajipu Erdohanu), kad „negali būti leidžiama kaip nors dangstyti šį incidentą“.

