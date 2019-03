„Europos Sąjungos atstovai suteikė Britanijos vyriausybei 48 valandas naujiems pasiūlymams pateikti nesėkme pasibaigus deryboms dėl galimos išeities, kuriose dalyvavo (britų generalinis atornėjus) Geoffrey Coxas ir (ES vyriausiasis derybininkas) Michelis Barnier“, – rašė laikraštis.

Briuselis nurodė, kad yra pasirengęs jau ateinantį savaitgalį svarstyti naują Londono planą, tačiau tam britai turi perduoti savo pasiūlymus.

Trečiadienį M. Barnier pareiškė, jog kol kas nerasta jokio sprendimo, kaip įveikti aklavietę dėl „Brexit“.

Tuo metu G. Coxas po antradienį Briuselyje įvykusio susitikimo su M. Barnier sakė pateikęs kelis „labai protingus pasiūlymus“.

Po derybų Briuselyje, kuriose dalyvavo ir Britanijos „Brexit“ reikalų sekretorius Steve'as Barclay, abi pusės nepateikė jokių oficialių komentarų.

Antras britų parlamento balsavimas dėl „Brexit“ numatomas kovo 12 dieną. Ministrė pirmininkė Theresa May yra pažadėjusi, kad jei parlamentas atmes jos suderėtą „Brexit“ susitarimą, kovo 13 dieną bus surengtas balsavimas dėl to, ar parlamentarai pritaria išstojimui iš ES be sutarties.

Kovo 14-ąją įvyktų balsavimas dėl „Brexit“ atidėjimo po kovo 29 dienos.

Penktadienį Th. May turi pasakyti kalbą parlamente, kuria sieks užsitikrinti paramą prieš kitos savaitės balsavimą.