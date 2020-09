V. Putinas pirmadienį žadėjo ekonominę paramą, Baltarusijos autoritariniam lyderiui savo ruožtu pažadėjus stiprinti ryšius su Maskva. Per Rusijos prezidento rezidencijoje Juodosios jūros kurorte Sočyje vykusias derybas A. Lukašenka dėkojo V. Putinui už paramą ir pažadėjo, kad laikysis arčiau savo „vyresniojo brolio“ Kremliaus.

Kaip rašo švedų leidinys „Dagens nyheter“, V. Putinas Sočyje nusileidusiam A. Lukašenkai sutikti pasiuntė gubernatorių.

Išsiųsti žemesnio rango pareigūną į susitikimą su prezidentu yra tikras pažeminimas. A. Lukašenka rafinuotumu niekada nepasižymėjo, tačiau vos tik susitikęs V. Putiną jis iškart „ėmė šliaužioti „vyresniajam broliui“ po kojom“, pažymi leidinys. V. Putinas tuo metu sėdėjo krėsle plačiai išskėstomis kojomis, atsilošęs, veidu į TV kamerą.

Tariamas Baltarusijos vadovas buvo priimtas „Bočarov ručei“ rezidencijoje. Čia V. Putinas yra priėmęs daugybės šalių lyderius, tarp jų ir Vokietijos kanclerę Angelą Merkel ir bėdų prispaustą Sirijos diktatorių Basharą al Assadą.

Kaip rašo Vokietijos „Die Welt“, kokiu pavyzdžiu paseks A. Lukašenka, buvo aišku iškart.

20 minučių trukmės vaizdo įraše, kurį paskelbė Kremlius, matyti, kaip A. Lukašenka pataikaudamas perspjauna net Sirijos diktatorių. Prieš trejus metus Rusijos naujienų agentūros TASS fotografai užfiksavo B. al Assadą, kuris šiltai apkabino V. Putiną, tačiau Kremliaus savininkas, atrodo, buvo atsargus dėl tokios meilės.

Tačiau svečias iš Minsko pasirodė dar įsimintiniau – jis tarsi ištikimas vasalas keliaklupsčiavo prieš V. Putiną, rašo vokiečių leidinys.

Tai ypatingai gerai matėsi abiejų politikų pozose. V. Putinas sėdėjo plačiai išskėtęs kojas, tuo metu A. Lukašenka visaip stengėsi parodyti prielankumą Kremliaus vadovui – ir ne tik žodžiais. Jis suglaudė kelius, kaire ranka atsirėmė ant kėdės atlošo, kad tik būtų arčiau V. Putino ir galėtų jam žiūrėti tiesiai į akis. Pastarasis tuo metu atrodė nuobodžiaujantis.

Kol A. Lukašenka kalbėjo apie „tautų brolybę“ ir stengėsi V. Putiną įtikinti Vakarų keliamais pavojais, Rusijos vadovas žiūrėjo į savo batus, tarsi norėdamas įsitikinti, kad jie švarūs.

Kūno kalbos ekspertė Judi James „Daily Mail“ sakė, kad A. Lukašenka atrodė „emocionalus“ ir „patiriantis spaudimą“, kai prašė V. Putino išgelbėti jo režimą.

Jos teigimu, V. Putinas atrodė „susierzinęs“ ir demonstravo „nekantrumo“ ženklus, tačiau sėdėjo išsižergęs, kad parodytų „pasitikėjimą savimi ir statusą“, palyginti su sunkumų kamuojamu svečiu.

#Belarus. #Lukashenko is trying to convince #Putin about a military threat from the West, but Putin is barely listening (playing on camera, obvsly). That was another humiliation Lukashenko has faced today. He was earlier welcomed by Krasnodar governor, not even a state official pic.twitter.com/xrXuVvojom