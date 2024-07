Žiniasklaida: 2022 metų „Nord Stream“ sprogdinimai planuoti dar prieš Krymo aneksiją

Kaip rašo „Welt am Sonntag“, likus savaitei iki sprogdinimo jachtą „Andromeda“ pasieniečiai tikrino Lenkijos Kolobžego mieste. Lenkija taip pat svarstė galimybę perduoti tyrėjams Vokietijoje jachtos ir jos įgulos vaizdo įrašus, tačiau iki dabar to nepadarė. „Welt am Sonntag“ duomenimis, viena iš priežasčių gali būti ta, kad įrašuose gali būti užfiksuotas ne tik „Andromedos“ ekipažas, bet ir „Lenkijos bei Amerikos agentai“.