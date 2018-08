E. Mnangagwa surinko 50,8 proc. balsų, o opozicinio Judėjimo už demokratinius pokyčius (MDC) kandidatas Nelsonas Chamisa gavo 44,3 proc. balsų, informavo Zimbabvės rinkimų komisija. „Jie suklastoti, jie neautentiški, atmetame juos, – apie rinkimų rezultatus naujienų agentūrai AFP sakė MDC atstovas Morganas Komichi. – Kreipsimės į teismus.“ 75 metų E. Mnangagwa į valdžią atėjo pernai lapkritį, kai kariškių spaudimas privertė atsistatydinti R. Mugabe. Naujasis valstybės vadovas žadėjo surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus. Pirmadienį vykę rinkimai, pirmieji nuo R. Mugabe nuvertimo ir trumpo kariškių valdymo, turėjo padėti tašką šalies istorijos etape, aptemdytame smurto paženklintų rinkimų ir brutalaus disidentų persekiojimo.

