Sprogimo vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas skelbė apie sužeistus žmones, bet iškart konkretesnių skaičių pateikti nesugebėjo. Zimbabvės televizija rodė kadrus, kuriuose buvo galima matyti chaosą bei medikų pastangas išgelbėti sužeistuosius, susirinkusius į prezidento palaikymo renginį Bulavajo mieste. Prezidento atstovas patvirtino, kad šalies lyderis sprogimo metu nenukentėjo ir po sprogimo buvo nugabentas į saugią vietą. Savo ruožtu šalies valstybinė žiniasklaida teigia, kad incidentas buvo pasikėsinimas į prezidento gyvybę. „Prezidentas buvo sėkmingai evakuotas. Jis yra valstybinėse patalpose Bulavajuje“, – patvirtino E. Mnangagwos atstovas spaudai George'as Charamba. Susiję straipsniai: Įspėjimas Anglijoje norintiems likti imigrantams: prašo neįtikėtinai didžiulių sumų Zimbabvėje krokodilo sužalota nuotaka susituokė ligoninėje „Įtariame sprogimą, jis įvyko arti scenos“, – pridūrė jis. E. Mnangagwa Bulavajuje rengė palaikymo mitingą prieš prezidento rinkimus liepos 30 dieną. Šie rinkimai bus pirmieji nuo to laiko, kai praėjusių metų pabaigoje iš posto buvo nuverstas ilgametis Zimbabvės lyderis Robertas Mugabe. E. Mnangagwai šie rinkimai bus labai svarbūs – po perversmo valstybės vairą perėmė būtent jis, bet iki šiol politikas per rinkimus dar negavo mandato valdyti šalį. Jis prisižadėjo surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus bei gerinti Zimbabvės santykius su kitomis valstybėmis.

