Zimbabvėje užsiliepsnojus autobusui žuvo 42 žmonės

Įtariama, kad incidentą sukėlė sprogęs dujų balionas, kurį vežėsi vienas iš keleivių, skelbia valstybinė žiniasklaida. „Šiuo metu žinome, kad žuvo daugiau nei 42 žmonės“, – naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovė Charity Charamba. „Mūsų policijos pareigūnai yra įvykio vietoje“, – pridūrė ji. Valstybinis laikraštis „Herald“ savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad „įtariama, jog liepsnas autobuse sukėlė vienam iš keleivių priklausęs dujų balionas“. „Dešimtys žmonių žuvo ir dar keletas patyrė nudegimų“, – nurodoma pranešime. Zimbabvės valstybinio transliuotojo paskelbtose nuotraukose matyti apdegęs autobusas, stovintis nuo Pietų Afrikos Respublikos sienos per antrą didžiausią šalies miestą Bulavają einančiame greitkelyje. Praėjusią savaitę sostinę Hararę su rytiniu Rusapės miestu jungiančiame kelyje susidūrus dviems autobusams žuvo 47 žmonės. Po šio incidento šalies prezidentas Emmersonas Mnangagwa paragino imtis priemonių kelių saugumui užtikrinti. Dėl nepakankamo finansavimo ir aplaidumo neprižiūrėtuose, duobėtuose Zimbabvės keliuose kelių eismo nelaimės įvyksta gana dažnai. Praėjusių metų birželį per autobuso avariją šiauriniame šalies rajone žuvo 43 žmonės.

