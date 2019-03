Informacijos ministerija socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad kol kas „patvirtinta 24 žmonių žūtis, daugiausia Čimanimanio (rajono) rytuose“. Pranešime nurodoma, kad tarp žuvusiųjų yra du moksleiviai ir kad dar mažiausiai 40 kitų žmonių buvo sužeisti. Apgadinta daug namų ir tiltų Manikalando provincijoje, besiribojančioje su Mozambiku, kurį „Idai“ talžė visa jėga. Grupė iš namų pabėgusių žmonių įstrigo ant vieno kalno ir laukia išgelbėjimo, bet sraigtasparniams trukdo stiprus vėjas, nurodė ministerija. Anksčiau vienas vietos parlamentaras sakė, kad nukentėjo tūkstančiai žmonių, nutrauktas elektros tiekimas, užlieti svarbūs tiltai Manikalando provincijoje. „Šiuo metu mūsų turima informacija rodo, kad dingo virš 100 žmonių ir kai kurie jų“ galėjo žūti, naujienų agentūrai AFP sakė Čimanimanio rajono parlamento narys Joshua Sacco. „Žemės nuošliauža Ngangu Čimanimanyje nunešė mažiausiai 25 namus. Viduje buvo žmonių. Jie yra tarp dingusiųjų“, – sakė jis. Atogrąžų ciklonas „Idai“ centrinėje Mozambiko dalyje penktadienį nusinešė mažiausiai 19 gyvybių ir atkirto daugiau kaip pusę milijono Beiros miesto gyventojų. Mozambiko pareigūnai sakė, kad prieš cikloną šią savaitę pylusios liūtys pareikalavo dar 66 gyvybių, be to, buvo sužeista dešimtys žmonių, o 17 tūkst. gyventojų turėjo palikti savo namus. Liūtys kaimyniniame Malavyje šią savaitę paveikė kone milijoną žmonių, žuvo 56 gyventojai, rodo vyriausybės skaičiai.

