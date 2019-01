Griežtų priemonių šiame opozicijos bastione buvo imtasi kitą dieną po to, kai visą šalį sukrėtė įnirtingos demonstracijos prieš didelį degalų kainų pakėlimą, nusinešusios kelias žmonių gyvybes.

Policija buvo dislokuota protestuotojams Bulavaje pradėjus skanduoti reikalavimą nušalinti prezidentą Emmersoną Mnangagwą ir kilus plėšikavimui, iš miesto pranešė naujienų agentūros AFP reporteris.

Tuo tarpu sostinės Hararės gatvės po pirmadienio demonstracijų, kurios kilo prasiveržus žmonių pykčiui dėl Zimbabvės didėjančios ekonominės krizės, antradienį buvo tuščios.

Vyriausybė savaitgalį daugiau kaip dvigubai pakėlė benzino kainas. Prieš tai kelis mėnesius degalų trūko, vairuotojai būdavo priversti ištisas valandas laukti eilėse prie degalinių. Be to, trūko tokių būtiniausių dalykų kaip duona ir vaistai.

Hararėje dauguma parduotuvių antradienį tebebuvo uždarytos, nevažinėja taksi mikroautobusai, kuriais darbuotojai paprastai keliauja iš miesto pakraščių į centrą.

Kuvadzanos priemiestyje patruliuojantys policininkai varė žmones iš gatvių.

Pirmadienį – pirmąją iš trijų visuotinio streiko dienų – policija išvaikė šimtus protestuotojų, kurie degino padangas, statė barikadas ir plėšė įmonių biurus.

Saugumo ministras Owenas Ncube sakė, kad saugumo pajėgų veiksmai nulėmė „gyvybių praradimą“, bet žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių nenurodė.

Labdaros organizacija „Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights“ (ZADHR) antradienį paskelbė, kad per demonstrantų susirėmimus su saugumo pajėgomis žuvo penki žmonės.

Organizacija nurodė, kad Hararėje ir aplink ją 13 žmonių patyrė šautinių žaizdų. Mažiausiai 200 žmonių per neramumus buvo areštuoti.

Zimbabvės mobiliojo ryšio tinklai ir internetas buvo iš dalies uždaryti, o vienas šaltinis šioje industrijoje sakė, kad sistemos buvo tyčia trikdomos ir kad daug vartotojų skundėsi ribotu priėjimu.

Antradienį ryte Informacijos ministerijos paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ buvo pranešta, kad „viešoji tvarka atkurta“.

Zimbabvės profesinių sąjungų konfederacija (ZCTU) savo ruožtu pakartojo raginimą streikuoti.

„Šiandien antroji Uždarymo diena. Raginame visus darbuotojus ir piliečius likti namie, – tviteryje parašė ZCTU. – Mūsų kova tikra, turi būti (vykdomos) ekonominės reformos, kad neturtingieji galėtų išgyventi.“

Spaudimas prezidentui

Šeštadienį vakare per televiziją kreipdamasis į šalies gyventojus prezidentas E. Mnangagwa paskelbė apie degalų kainos pakėlimą ir sakė, kad to reikia norint spręsti didelio trūkumo bei esą paplitusios nelegalios prekybos problemas.

E. Mnangagwa prezidentu tapo po ilgamečio valdytojo ir autokrato Roberto Mugabe, kariškiams 2017 metais įvykdžius perversmą. Liepos mėnesį jis laimėjo ginčijamus rinkimus.

Šiuo metu E. Mnangagwa lankosi Europos šalyse ir kitą savaitę dalyvaus Pasaulio ekonomikos forume Davose Šveicarijoje.

Pirmadienį kalbėdamas Rusijoje E. Mnangagwa sakė, kad degalų kainų pakėlimas „buvo ir tebėra būtinas“.

Prieš susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ Zimbabvės lyderis sakė, kad prašys rusiškų paskolų, bet nenurodė, kiek jo šalis nori pasiskolinti. Jis taip pat sakė, jog Zimbabvė norėtų, kad Rusijos kompanijos žvalgytų jos naftos ir dujų telkinius.

Zimbabvės ekonomikos būklė yra labai bloga nuo 2007–2009 metų, kai vietoje Zimbabvės dolerio pasirinkus JAV dolerį hiperinfliacija nušlavė santaupas.

Kadangi JAV dolerių banknotų trūksta, Zimbabvės gyventojai kliaujasi elektroniniais atsiskaitymais. 2016 metais įvesta nauja vietos valiuta menkai pasitikima, jos vertė krinta.

E. Mnangagwa, buvęs R. Mugabe pavaduotojas, tvirtino, kad jo atėjimas į valdžią reiškia naują pradžią šaliai, ir žadėjo atgaivinti ekonomiką viliodamas užsienio investicijas.