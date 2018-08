„Mirus dar vienam sunkiai sužeistam žmogui, aukų skaičius padidėjo iki trijų“, – sakė šaltinis ir pridūrė, kad dar trys žmonės per incidentą buvo sužeisti. Sprogimas nugriaudėjo Dzeržinsko mieste esančioje J. M. Sverdlovo gamykloje sprogmenų gamybos proceso metu. Dzeržinsko budinti dispečerių tarnyba patvirtino, kad gamykloje įvyko incidentas. „Ceche kilo gaisras“, – sakė tarnybos atstovas, tačiau jokių detalių apie incidentą nepateikė. J. M. Sverdlovo gamykla yra gynybos pramonės įmonė, kurios specializacija – šaudmenų gamyba. Čia taip pat gaminami chemijos produktai, pramoniniai sprogmenys, mašinų gamybos produkcija.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.